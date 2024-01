Gazzetta - Jovic è rinato, ma non basta: Guirassy resta nel mirino per gennaio, David obiettivo per l'estate

vedi letture

Luka Jovic è rinato nelle ultime settimane: l'oggetto misterioso dei primi mesi della stagione ha lasciato infatti spazio ad un attaccante che segna un gol ogni 115 minuti, una media che non aveva nemmeno nella super annata con l'Eintracht Francoforte quando era andato in rete una volta ogni 122 minuti. Stefano Pioli ha finalmente una valida alternativa ad Olivier Giroud, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, se dovesse esserci qualche ghiotta occasione durante questo mercato di gennaio il Milan non se la farà sfuggire.

OSSERVATO SPECIALE - Per l'estate il profilo in cima alla lista è sempre quello di Jonathan David del Lille, ma occhio sempre al nome di Guirassy che rimane l’osservato speciale di questo mercato appena iniziato. Il 27enne centravanti dello Stoccarda sta segnando tantissimo (19 gol in 16 partite) ed è sicuramente una di quelle occasioni di mercato di cui parlavamo prima perchè ha un costo piuttosto abbordabile: nel suo contratto c'è infatti una clausola rescissoria da 17 milioni di euro.

PROBLEMA INGAGGIO - Il problema è l'ingaggio e a complicare tutto è l’abolizione dei benefici fiscali del Decreto Crescita che fa aumentare notevolmente l'ingaggio lordo che, tenendo conto dei 5 milioni netti che chiede Guirassy, salirebbe da 6,5 milioni a 9,2. Questo è quindi un momento di riflessione in via Aldo Rossi dove non vogliono farsi prendere dalla fretta, anche perchè il giocatore è comunque impegnato nelle prossime settimane in Coppa d'Africa.