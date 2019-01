Gazzetta - Leonardo chiama Preziosi per Piatek: si attende il via libera di Elliott, ma dipende da Higuain

Milan, avanti tutta su Piatek. Ma con prudenza. Perché tutto dipenderà da Higuain e dalla sua voglia di Chelsea. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato il primo contatto diretto con il Genoa per il polacco. In attesa di capire le reali intenzioni del Pipita, Leonardo si è portato avanti nella caccia al suo erede.

STALLO - I dettagli della telefonata tra il direttore tecnico rossonero e Preziosi vengono abilmente nascosti dagli interessati. Anche perché Leo deve fare i conti con la prassi interna che prevede l’autorizzazione da Elliott e Gazidis. La proprietà, prima di muoversi, intende avere certezze sull’effettiva uscita di Higuain. Una situazione di stallo comprensibile, visto che tutti i protagonisti di questa vicenda sanno bene quanto sia importante la finale di Supercoppa in programma domani. L’esito di questa gara, infatti, può incidere sul futuro del Pipita.

FORMULA - L’impressione è che bisognerà pazientare sino a fine mese per conoscere il finale. Tornando a Piatek, in questa fase il Milan deve fare i conti con i dubbi del Genoa, che non ha ancora deciso se lasciar partire o no il polacco a gennaio. Peraltro i dirigenti milanisti non possono impegnarsi con acquisti a titolo definitivo. L’unica strada è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che comporti dei pagamenti spalmati su almeno 3 anni.