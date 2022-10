Gazzetta - Maignan: stesso polpaccio, muscolo diverso. Il 2022 rossonero è finito

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come un fulmine a ciel sereno, nel pomeriggio di ieri, è arrivata la notizia che nessun tifoso del Milan si sarebbe mai aspettato: Mike Maignan, che stava recuperando da un problema al polpaccio, si è rifatto male allo stesso polpaccio, quello sinistro, ma a un muscolo diverso. Tutto da rifare per il portiere francese che adesso deve ricominciare l'iter di recupero e rischia di saltare anche i Mondiali.

Ci vediamo a gennaio

Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, è molto difficile che si possa rivedere il portiere francese tra i pali della porta rossonera un'altra volta nel 2022. Maignan, che aveva dichiarato pochi giorni fa che fosse stato per lui sarebbe tornato anche con il Verona, non tornerà nè con il Monza nè con la Dinamo. A dirla tutta, il 16 non sarà a disposizione di Pioli fino a gennaio 2023 quando ripartirà il campionato. Secondo quanto comunicato dal club rossonero, il problema di Maignan verrà rivalutato tra 10 giorni, momento in cui il Milan sarà alla vigilia della cruciale sfida contro il Salisburgo. Dopo quella partita mancherebbero solo tre gare di campionato da giocare in una settimana. Maignan sarà a un bivio, rischiare di giocare magari l'ultima partita contro la Fiorentina per far vedere a Deschamps di star recuperando ed essere portato in Qatar; oppure accordarsi direttamente con il Ct francese e provare il recupero direttamente con la selezione. L'ultima ipotesi, la più amara per Mike, rimanere a casa.

La beffa e il Tata

L'infortunio che Maignan ha rimediato nelle ultime ore è veramente beffardo: il polpaccio è lo stesso di settembre, il sinistro, ma il muscolo è quello affianco al gemello lesionato qualche settimana fa, il soleo. Tutto suona ancora più irritante se si pensa che il portiere del Milan è andato ko durante una partita di Nations League con la nazionale francese dalla relativa importanza. Toccherà dunque ancora a Ciprian Tatarusanu difendere i pali del Milan di Stefano Pioli. Il portiere rumeno gioca ormai dalla partita di Empoli, gara in cui commise effettivamente una disattenzione sul gol di Bajrami. Con il numero 1 in porta, però, i rossoneri non hanno mai perso in campionato. La fiducia in Tatarusanu è massima anche perchè, in fin dei conti, si è ritrovato a giocare come titolare per almeno metà stagione e, con la Champions in bilico, molto passerà anche da lui e dalla sua capacità di essere decisivo o meno.