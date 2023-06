Gazzetta - Milan, bis a centrocampo: accordo con Musah, Reijnders vuole il Diavolo

MilanNews.it

Molte cose sono cambiate nel modo di fare mercato da una stagione con l'altra: se l'anno scorso Maldini e Massara hanno puntato forte su un singolo acquisto da 35 milioni, quest'anno Furlani e Moncada stanno cercando di imbastire il mercato rossonero a partire dal player trading. Via un giocatore importante come Tonali ma dentro, grazie al ricavo della sua cessione, tanti calciatori che possono contribuire a qualsiasi livello e rendere maggiore la qualità della rosa di Stefano Pioli. A centrocampo, in questo senso, ci sono novità su due giocatori, secondo la Gazzetta dello Sport stamattina.

Accordo

Come ha riportato MilanNews.it nei giorni scorsi (QUI) l'interesse da via Aldo Rossi per Yunus Musah è concreto. Questa mattina la rosea aggiunge un altro piccolo tassello alla trattativa e sottolinea come il club e il giocatore abbiano già trovato un accordo di massima sulla base di circa 2 milioni a stagione. La vera partita, però, si gioca con il Valencia che ha sì bisogno di vendere ma non ha intenzione di svendere: la richiesta iniziale del club spagnolo è di 25 milioni di euro con i rossoneri che sono fiduciosi di poter abbassare le pretese di almeno 5 milioni. L'operazione è fattibile: il giocatore piace a Pioli per il suo contributo a livello fisico e la sua infanzia italiana è un fattore che, allo stesso modo, può essere determinante.

Volontà

L'altro nome per il centrocampo, che non esclude quello di Musah, arriva dll'Olanda: si tratta di Tijjani Reijnders, 24 anni. Anche qui MilanNews.it nella giornata di ieri ha riportato alcuni aggiornamenti in merito all'interesse rossonero (QUI). Questa mattina la Gazzetta sottolinea come in questa trattativa molto potrebbe farlo la volontà del giocatore che è quella di vestire la maglia del Milan nella prossima stagione: non sarebbero neanche prese in considerazione, dal centrocampista, le offerte di alcuni club di Premier League di media fascia. Il prossimo passo è intavolare la trattativa con l'AZ Alkmaar un club duro da convincere: il fermo desiderio di Reijnders dovrà fare la differenza. L'olandese, con origini indonesiane, gioca come perno davanti alla difesa e potrebbe essere un'alternativa di Bennacer, specialmente nei primi mesi che l'algerino sarà costretto a seguire a bordo campo.