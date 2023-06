MN - Milan-Musah, il club spinge anche sulle necessità del Valencia. Le ultime

MilanNews.it

Il Milan è in forte pressing per Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia. Nelle ultime ore, come vi abbiamo già raccontato (CLICCA QUI) il club rossonero si è fatto avanti in maniera concreta per il ragazzo che, lo ricordiamo, ha passaporto italiano e dunque non andrebbe a occupare nessuno slot da extracomunitario.

La situazione economica in casa Valencia è problematica. Il club, che per il quarto anno consecutivo non farà le coppe, ha delle grosse difficoltà finanziarie e ha una necessità importante di fare cassa attraverso la cessione dei suoi talenti migliori. Musah e il portiere Giorgi Mamardashvili sono quelli messi in vetrina e con il maggior interesse.

Allo stato attuale delle cose, il Valencia fa una valutazione di 30 milioni per il cartellino di Musah, ma è disposto a trattare – in questo caso con il Milan – per una cifra più bassa. Le necessità economiche del club spagnolo potrebbero essere un vantaggio per il Milan, che vorrebbe chiudere l’operazione a un massimo di 25 milioni bonus inclusi. (QUI la nostra news).

Musah, dal canto suo, ha già dato segnali di ampia apertura al Milan e vanta un ottimo ricordo della sua precedente esperienza di vita in Italia, tanto è vero che ha tenuto vivo anche l’utilizzo della nostra lingua.

Saranno giorni molto caldi anche su questa pista di mercato, con il Milan che prosegue la sua ricostruzione del centrocampo per poi dedicarsi, con attenzione e dedizione, all’acquisto del centravanti.