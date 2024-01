Gazzetta - Milan, che spreco: sbaglia due rigori e subisce il 2-2 del Bologna al 92'

Sembrava tutto fatto per festeggiare la quinta vittoria di fila in campionato e invece ecco la clamorosa beffa al 92': nel recupero del secondo tempo, infatti, il Bologna ha raggiunto il pareggio su rigore dopo che il Milan ne aveva sbagliati due precedentemente con Giroud e Theo Hernandez. I rimpianti in casa rossonera sono numerosi perchè un successo ieri sera avrebbe permesso al Diavolo di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica.

CHE BRAVO ZIRKZEE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a San Siro si è vista una partita aperta tra due squadre che hanno pensato più ad attaccare che a difendere. E così si è sviluppata una gara divertente in cui non sono mancate le grandi giocate e in cui si è capito perchè Zirkzee piace a tutti, in particolare al Milan: l'attaccante olandese ha dimostrato di saper fare tutto, ha tecnica, forza fisica, intelligenza tattica. Insomma è pronto per fare il salto in un top club.

DELUSIONE MILAN - Tornando alla partita, il Milan, che ha colpito anche un clamoroso incrocio dei pali con un bel tiro da fuori area di Reijnders, ha tanto di cui rammaricarsi perchè quello di ieri era un match da vincere. Così però non è stato e nel post-gara la delusione in casa rossonera era parecchia. Non è bastata purtroppo la prima doppietta italiana di Loftus-Cheek, che sta dimostrando che, se sta bene fisicamente, in Serie A può spaccare in due tutte le difese con i suoi inserimenti e le sue progressioni.