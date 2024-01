Gazzetta - Milan, largo ai giovani: Simic una sicurezza, che personalità Jimenez. Chaka, debutto da titolare e primo gol

Nella formazione di ieri contro il Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia, Stefano Pioli ha voluto dare un po' di riposo ad alcuni titolarissimi che hanno giocato tanto nell'ultimo periodo: per questo, Maignan, Kjaer, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao e Giroud hanno iniziato la gara dalla panchina. Spazio in campo ad alcune seconde linee e anche a tre giovani della Primavera di Ignazio Abate, ossia Jan-Carlo Simic al centro della difesa, Alex Jimenez come terzino sinistro e Chaka Traoré in attacco.

SORPRESA JIMENEZ - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, tutti e tre hanno dato risposte assolutamente positive. Per Simic, che ha già collezionato tre presenze in Serie A segnando anche un gol all'esordio, si trattava della prima da titolare con la prima squadra e ancora una volta ha dimostrato grande attenzione e sicurezza al centro della difesa. La sorpresa più bella della serata è stato però Jimenez, al suo debutto assoluto con il Milan dei grandi: il giovane spagnolo, classe 2005, arrivato in estate dal Real Madrid, ha messo in mostra una grandissima personalità e ha fatto vedere ottime cose sulla corsia mancina.

CHAKA GOL - A sinistra al posto di Leao in attacco, Pioli ha invece schierato Chaka Traoré che alla sua prima da titolare ha festeggiato anche il suo primo gol in prima squadra. "Volevo dare il massimo e aiutare la squadra, poi è arrivato il gol… Non ci credo ancora" ha dichiarato il giovane ivoriano dopo la partita. Molto bello anche quello che è avvenuto al momento della sua uscita dal campo per fare spazio a Leao: Rafa, da tempo un suo grande fan, lo ha infatti abbracciato e sollevato per celebrare la sua prestazione positiva e la sua prima rete.