Gazzetta - Milan, missione quarti compiuta: ottime risposte dai giovani, Jovic decisivo

vedi letture

Per il match di ieri sera contro il Cagliari, valido per gli ottavi di Coppa Italia, Stefano Pioli ha messo in campo una formazione con diversi giovanissimi perchè, come ha spiegato poi nel post-partita, l'obiettivo era anche quello di preservare alcuni titolarissimi come Leao, Giroud, Loftus-Cheek e Pulisic che stanno giocando tanto nell'ultimo periodo a causa dell'emergenza infortuni. Nonostante ciò, i rossoneri hanno portato a casa una bella vittoria e la qualificazione ai quarti contro una tra Atalanta e Sassuolo (in campo stasera alle 18).

CHE BRAVI! - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pioli ha ricevuto ottime risposte da questi giovani, in particolare da Jimenez, schierato ieri come terzino sinistro, e Chaka Traoré, che ha giocato a sinistra al posto di Leao e autore del terzo gol milanista. Ovviamente è troppo presto per dare giudizi definitivi, ma è innegabile che dal settore giovanile stiano uscendo giocatori molto interessanti, come per esempio anche Jan-Carlo Simic, il quale ha disputato ieri di una prova molto attenta in difesa.



JOVIC, THEO E LEAO - Ma il premio di migliore in campo se l'è preso Luka Jovic, che ha segnato due gol, entrambi su assist di Theo Hernandez, pure lui molto ispirato ieri sera. Nelle ultime settimane, il serbo è senza dubbio un altro giocatore rispetto a quello visto ad inizio stagione, come testimoniano i 5 gol segnati nelle ultime sei partite in cui è sceso in campo. Pioi sarà poi contento anche dell'ottimo atteggiamento avuto da Rafael Leao quando è entrato sul terreno di gioco: il portoghese, che ha preso il posto di Chaka Traoré a sinistra, ha infatti segnato la rete del definitivo 4-1 e ha risposto alla grande ai fischi di qualche giorno fa.