Il Re Mida rossonero. L’eroe inaspettato. La vera sorpresa

Il Milan approfitta del passo falso del Lille in Scozia e conquista il passaggio del turno inaspettatamente da testa di serie ai sedicesimi di Europa League, schierando una squadra che definire sperimentale sarebbe eufemistico. Pioli, che da questa sera sarebbe meglio chiamare con l’appellativo ‘Re Mida’, data la capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca, ha rivoluzionato completamente la formazione rispetto agli undici scesi in campo nella vittoriosa trasferta di Genova. L’unica costante è stato Sandro Tonali, che ha dato segnali di crescita anche nella capitale ceca, seppur a corrente alternata. Proprio come contro la Sampdoria, i rossoneri hanno sofferto negli ultimi minuti, riuscendo comunque a difendere il vantaggio e a portare a casa i tre punti. Jens Petter Hauge sta studiando l’italiano per integrarsi il prima possibile in un calcio completamente diverso da quello novergese, ma contemporaneamente sta studiando per diventare grande in campo. Il ragazzo di Bodo questa sera ha segnato un altro gol decisivo, in fotocopia a quello del 3-2 realizzato contro il Celtic. Hauge cresce di partita in partita e minaccia di scavalcare posizioni nelle gerarchie a sinistra, soprattutto se Leao dovesse scendere sul terreno di gioco con l’indolenza mostrata nella mezz’ora in cui è rimasto in campo.

L’EROE INASPETTATO - Dopo un esordio in rossonero propriamente non indimenticabile, con responsabilità evidenti sui primi due gol della Roma, Ciprian Tatarusanu ha avuto l’occasione di riscattarsi dopo la pioggia di critiche ricevute e ha risposto alla grandissima, da portiere esperto, capace di farsi scivolare addosso le negatività. Prima chiudendo lo specchio della porta a inizio secondo tempo all’ex Bologna Krejci, poi nel finale lanciandosi sulla destra sul sinistro angolato di Karlsson. L’eroe inaspettato della Generali Arena è il portiere rumeno. Le sue mani e le sue parate potrebbero risparmiare al Milan un avversario ostico già ai sedicesimi, consentendo al Diavolo di giocare la gara di ritorno tra le mura amiche di San Siro.

UNA PIACEVOLE SCOPERTA - Oltre alla condizione atletica di Conti, la vera sorpresa a tinte rossonere della serata è stato indubbiamente Pierre Kalulu. Le prime indiscrezioni di questa mattina provenienti da Praga e che davano il francese titolare al centro della difesa al posto di Gabbia hanno fatto pensare a chiunque che Pioli fosse letteralmente impazzito. Perché schierare un terzino al centro della difesa? Kalulu, invece, ha giocato una partita ottima, se si esclude la lettura sbagliata in ‘collaborazione’ con Duarte, che ha portato alla parata di Tatarusanu nei minuti di recupero. Il classe 2000 ha fornito una prestazione attenta, dimostrando buona padronanza in un ruolo teoricamente inedito per lui. Teoricamente, appunto. Il tecnico rossonero ha commentato nel post partita la scelta di Kalulu: il giocatore gli ha detto di aver giocato alcune volte come centrale di difesa nel settore giovanile del Lione. Pioli ha rivelato di aver provato in diversi allenamenti il francese in quella posizione quando c’è stata l’emergenza in quel reparto. Pioli è sempre più il Re Mida del Milan.