Il Milan in prestito: Morata flop nel derby di Istanbul. La stampa francese bastona Bennacer

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Solo panchina contro l'Atalanta. Dopo aver saltato l'intero mese di febbraio per infortunio, il francese a marzo ha visto il campo col binocolo. Panchina col Napoli, 12 minuti complessivi tra Panathinaikos e Juventus e la citata esclusione di domenica. Riuscirà a ritagliarsi spazio in questo finale di stagione?

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 26

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

Seconda panchina consecutiva per l'algerino, dopo aver giocato titolare le prime cinque. Ma se contro il Paris Saint-Germain non è sceso in campo, stavolta a Reims il tecnico Roberto De Zerbi lo fa entrare a inizio ripresa. Suo malgrado l'OM, che già perdeva 1-0, soccombe. Finisce 3-1 per i padroni di casa, la stampa francese "bastona" tutti. Per la Provence la prestazione è da 4 che è paradossalmente il voto più alto (per la cronaca fioccano i 2 e i 3). Addirittura 2.5 per Le Phoceen, sito che segue quotidianamente le vicende del Marsiglia. Questo il giudizio dato: "Ci si aspettava che il nazionale algerino mettesse in campo le sue qualità tecniche, ma come il resto della squadra ha dimostrato una preoccupante inadeguatezza tecnica, in particolare sui calci piazzati. E poi, niente sconfinamenti di funzioni…"

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

20 minuti per l'attaccante che ha preso il posto di Esposito nel corso della partita contro il Como. Prova a fare a sportellate ma riceve davvero pochi palloni per rendersi pericoloso. Ingresso sostanzialmente impalpabile.. Non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 34

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

La prima di Igor Tudor vede il francese accomodarsi in panchina, salvo poi entrare in campo dopo soli 26 minuti al posto dell'infortunato Gatti. Entra quasi a freddo, gioca comunque con sicurezza e affidabilità nel ruolo di braccetto destro di un difesa a tre, non proprio il modulo al quale è abituato. Alla fine la Juventus vince senza subire reti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 33

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Gioca poco più di mezz'ora nel prezioso pareggio del TSC Backa Topola sul campo del Partizan Belgrado. Appena undici palloni toccati, non riesce a rendersi pericoloso. Zero tiri per lui. Quando manca una giornata alla fine della regular season, il TSC è nel limbo tra la poule salvezza e la poule titolo. Sarà decisiva l'ultima partita in casa contro lo Zeleznicar.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 34

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Brutta prestazione dello spagnolo nel derby perso contro il Besiktas. Schierato dietro Osimhen nel 4-2-3-1, non incide in alcun modo facendo più il terzino che l'attaccante. E infatti i tiri in porta e i tiri fuori sono zero. Pochi i palloni toccati (27) con una percentuale di passaggi riusciti appena del 64%. Con questo ko il campionato si è riaperto: il Galatasaray resta primo, ha 6 punti di vantaggio sul Fenerbahce ma ha anche giocato una partita in più.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 7

Reti: 3

Assist: 1

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato di recente un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Intanto gioca altri 90' nella sfida contro il Banfield, pareggiata 0-0, con la sua squadra che mantiene la porta inviolata per la sesta partita consecutiva in campionato. E Pellegrino è il migliore in campo ed è decisivo con un salvataggio sulla linea di porta. Giocatore completamente rigenerato e l'Huracan che sta volando: la squadra è quarta in classifica, a 2 lunghezze dalla coppia di testa Independiente-Tigre. E vanta la miglior difesa con sole 4 reti al passivo in 11 partite.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze:11

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Solo 16 minuti finali per il centrocampista, nel corso della partita vinta dal Bologna a Venezia. Prende i posto di Freuler dando respiro alla mediana in vista di un finale di gara in cui il Venezia non molla fino all'ultimo. alla fine arriva una preziosa vittoria per i felsinei, la quinta consecutiva in campionato. Di queste Pobega ha giocato titolare solo una volta, contro il Cagliari, uscendo al 45'.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 23

Reti: 4

Assist: 3

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Nella sfida contro il "suo" Milan, Okafor resta in panchina tutti e 90 i minuti. La sua presenza, va detto, era a forte rischio a seguito di un problema agli adduttori. Conte lo ha comunque convocato, senza rischiarlo. Dal suo arrivo lo svizzero ha raccolto la miseria di 36 minuti, spalmati in 4 presenze. Ma potrà essere prezioso in vista del rush finale per il titolo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Per media voto il belga è al tredicesimo posto in Serie A (dati Tuttomercatoweb) con un considerevole 6.42. Una statistica che deve fare riflettere: era davvero necessario privarsene? Dal suo rientro dall'infortunio la Roma ha svoltato, sette vittorie consecutive in campionato. Va detto che le ultime due partite del belga sono state nella norma, anzi, a dirla tutta a Lecce è stato un po' sottotono. Probabilmente la prestazione meno brillante da quando è alla Roma. Fatica ad incidere sulla destra, sia sul piano della spinta che nel momento in cui deve contenere le avanzate di un Gallo che mostra buona intraprendenza. Esce all'84' per lasciar spazio a Pisilli.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 6

Assist: 5

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Dopi cinque partite in panchina il colombiano si è ripreso il suo posto da titolare, nella partita pareggiata a Como. Probabilmente in vista di una staffetta con Silvestri, con la semifinale di Coppa Italia alle porte. Mai effettivamente impegnato nei primi 45 minuti. Nella ripresa risponde presente con un paio di interventi degni di nota.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 26

Reti subite: 35

Clean sheet: 5

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Solo panchina per lui a Cagliari, osserva la squadra sprofondare e vedere materializzarsi sempre di più lo spettro della Serie B. La domanda è: come verrà gestito ora, non essendo di proprietà dei brianzoli?

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0