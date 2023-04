La nuova impresa di Pioli: è il 7° tecnico della storia del Milan a raggiungere le semifinali di Coppa Campioni o Champions League

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo lo scudetto nella scorsa stagione, Stefano Pioli ha raggiunto un altro grande traguardo alla guida del Milan, vale a dire le semifinali di Champions League. Nessuno, neppure il più ottimista tra i tifosi rossoneri, poteva immaginare certi risultati quando ad ottobre 2019 l'allenatore parmigiano prese il posto sulla panchina del Diavolo di Marco Giampaolo. In meno di quattro anni, Pioli ha riportato il Milan in vetta in Italia e ora anche in Europa.

IL MIRACOLO DI PIOLI - E' un vero e proprio miracolo quello del tecnico milanista che è diventato il settimo allenatore della storia di club di via Aldo Rossi a raggiungere le semifinali di Coppa dei Campioni o Champions League. Prima di lui erano riusciti in questa piccola grande impresa solo Hector Puricelli (1956), Giuseppe Viani (1958), Nereo Rocco (1963 e 1969), Arrigo Sacchi (1989 e 1990), Fabio Capello (1993, 1994 e 1995) e Carlo Ancelotti (2003, 2005, 2006 e 2007).

AMBIENTE PERFETTO - Pioli entra così nell'élite dei grandi allenatori del Milan e lo ha fatto grazie ad un lavoro perfetto a Milanello. Se il Diavolo è tornato a certi livelli grandi meriti li ha proprio il tecnico rossonero che ha riportato la squadra rossonera dove merita. Non è stato semplice, ma negli ultimi anni si è creato l'ambiente giusto tra via Aldo Rossi e Milanello, un'unità di intenti che è stata fondamentale per arrivare a fare certe imprese. Il lavoro di Pioli e del suo Milan però non è ancora finito...