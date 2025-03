Leao e Fofana verso la panchina: Conceiçao ci crede con Felix e Loftus

Questa sera riparte il campionato del Milan, dopo l'ultima sosta per le Nazionali. L'impegno è subito da cerchiare con la matita rossa: questa sera allo stadio Diego Armando Maradona i rossoneri incontrano il Napoli secondo in classifica. Dal canto suo il Diavolo cerca punti importanti per le coppe europee, specialmente dopo le due vittorie consecutive pre-sosta e dopo che ieri tutte le dirette concorrenti impegnate hanno vinto (Bologna, Juventus, Roma). Conceicao ci crede ma si prepara a qualche novità di formazione.

Leao e Fofana in panchina?

La Gazzetta dello Sport questa mattina conferma l'indiscrezione riportata ieri sera da Sky Sport: Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina questa sera. Una novità importante, dal momento che il numero 10 rossonero è in un buon momento e contro il Napoli in trasferta ha sempre fatto bene. In settimana, nel suo ruolo, è stato provato a lungo Joao Felix che è pronto a rilevare il suo posto sulla fascia sinistra e soprattutto vuole rilanciarsi dopo un mese trascorso in panchina. La decisione definitiva arriverà in queste ore. Chi rischia di non partire dall'inizio è anche Youssouf Fofana che a centrocampo è chiuso dalla coppia Bondo-Reijnders ma soprattutto da Ruben Loftus-Cheek che va verso una ritrovata titolarità nel ruolo di trequartista che l'anno scorso lo ha portato alla ribalta.

Sergio ci crede

Intanto ieri pomeriggio, Conceicao in conferenza stampa si è mostrato come sempre combattivo e in prima linea per gli obiettivi stagionali ancora possibili: "Se non ci credessi, non sarei qua. L'ambiente è buono e sano, con la voglia di fare un finale di stagione al livello del Milan". Eppure la pressione sarà tanta per il tecnico portoghese che quando ha accettato l'incarico sapeva che sarebbe stato difficile ma allo stesso modo è oggi consapevole che finire la stagione senza qualificazione europea vorrebbe dire addio praticamente automatico. "Non ho bisogno di rassicurazioni, sono qua per fare il miglior lavoro possibile - ha detto Conceicao - So che ho due obiettivi: la Coppa Italia e il quarto posto". A -9 dal piazzamento Champions, oggi diventa una partita da vincere a tutti costi, così come tutte le altre che il Diavolo giocherà da qui a fine stagione.