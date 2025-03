Napoli-Milan, clamoroso: Leao fuori? Conceiçao orientato su Joao Felix

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stafano di Sky Sport, continua il ballottaggio tra João Felix e Rafael Leao per la fascia sinistra. Le valutazioni definitive saranno fatte domani con il numero 10 rossonero che, clamorosamente, potrebbe finire in panchina nel big match del "Maradona" per far spazio al numero 79. Oltre all'esclusione eccellente di Leao, potrebbe esserci anche la panchina di Fofana, con Loftus-Cheek in campo da trequartista e Tijjani Reijnders arretrato a centrocampo assieme a Warrsn Bondo.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI-MILAN

16 Maignan

32 Walker, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 19 Theo

14 Reijnders 38 Bondo

11 Pulisic, 8 Loftus-Cheek 10 Leao

90 Abraham

All. Sergio Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Jimenez, Pavlovic, Tomori, Terracciano, Fofana, Gimenez, Chukwueze, Jovic, Joao Felix, Sottil.

Indisponibili: Emerson Royal

Squalificato: Musah (1)

Diffidati: Jimenez, Bondo

LA SQUADRA ARBITRALE DI NAPOLI-MILAN

Arbitro: Sozza

Assistenti: Giallatini - Colarossi

IV uomo: Marchetti

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: domenica 30 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: Diego Armando Maradona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it