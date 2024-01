live mn - Coppa Italia, Milan-Cagliari (4-1): poker rossonero, Milan ai quarti!!!

- Il Milan batte 4-1 il Cagliari grazie alla doppietta di Jovic e ai gol di Chaka Traoré e Leao e si qualifica così ai quarti di Coppa Italia. Ora i rossoneri attendono domani per conoscere il nome della sua avversaria tra Atalanta e Sassuolo, in campo alle 18.

93' Fine della partita.

91' GOOOOOLLLL!!! POKER DI LEAO!!! Pulisic allarga per il portoghese che punta Zappa in area e con un destro a giro segna la quarta rete rossonera.

90' Tre minuti di recupero.

89' Giallo per Azzi.

88' GOL DEL CAGLIARI! Conclusione dalla distanza di Azzi che, dopo una deviazione, si insacca alla spalle di Mirante.

86' Gran palla di Pulisic per Leao che controlla al volo, entra in area e prova il destro a giro, ma la sua conclusione è centrale e il portiere del Cagliari blocca senza problemi.

82' Leao prende palla sulla trequarti, si accentra dalla sinistra e prova il destro dal limite dell'area, pallone a lato di poco.

80' Ultimi due cambi di Stefano Pioli: entrano Bartesaghi e Zeroli per Jimenez e Reijnders.

72' Altri due cambi nel Cagliari: fuori Mancosu e Di Pardo, dentro Sulemana e Zappa.

71' Doppio cambio nel Milan: escono Chaka Traoré e Romero, dentro Leao e Pulisic.

70' Giallo per Deiola per una trattenuta su Romero.

64' Doppia sostituzione nel Cagliari: fuori Jankto e Petagna, dentro Azzi e Pereiro.

63' Cagliari pericoloso su corner: Petagna anticipa Mirante in uscita, pallone alto.

61' Primo cambio nel Milan: esce Calabria, entra Florenzi.

59' Giallo per Di Pardo che ferma Chukwueze in ripartenza.

50' GOOOOOLLLLL!!! CHAKA TRAORE'!!! 3-0 del Milan che calcia di destro dal centro dell'area di rigore, Radunovic sbaglia ancora e la palla finisce in rete. Primo gol in prima squadra per il giovane attaccante ivoriano della Primavera milanista.

48' Angolo per il Milan: la palla arriva al limite dell'area a Jimenez che calcia di prima intenzione con il sinistro, pallone fuori non di molto.

45' Al via la ripresa a San Siro!!!

- Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ad una doppietta di Luka Jovic, in entrambi i casi su assist di Theo Hernandez. Buona prestazione dei rossoneri, salvati dopo pochi minuti da una grande parata di Mrante su un colpo di testa da angolo di Petagna. Da segnalare la prova di personalità a sinistra del giovanissimo Jimenez, al suo esordio assoluto in prima squadra.

46' Fine primo tempo.

46' Luvumbo prova il sinistro all'interno dell'area di rigore, pallone alto.

45' Un minuto di recupero.

42' JOVICCCCC!!! 2-0 PER IL MILAN!! Ripartenza pazzesca di Theo Hernandez che parte della trequarti del Diavolo, arriva al limite dell'area e tocca per il serbo che di destro batte un Radunovic non perfetto nell'occasione.

37' Punizione per il Cagliari: Mancosu ci prova da lontanissimo, pallone altissimo.

32' Romero si accentra dalla destra e prova il sinistro da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

29' GOOOOOLLLLLLL!!! JOVICCCCCCC!!! Gran palla di Theo Hernandez per il serbo che controlla in area e di sinistro batte Radunovic. Milan in vantaggio!!!

19' Angolo per il Milan dalla destra: cross di Romero, la difesa del Cagliari mette fuori di testa, palla che arriva a Chaka Traoré che prova il destro al volo, ma la sua conclusione finsce ampiamente a lato.

16' Altra bella sponda in area di Petagna per Makoumbou, che calcia di prima intenzione, Mirante blocca centralmente.

11' Punizione per il Cagliari dalla fascia destra: cross di Mancosu, Jovic libera l'area di testa.

8' Adli recupera palla e poi serve un bellissimo pallone fltrante per Jovic che entra in area e prova il sinistro da posizione defilata, Radunović devia in angolo.

4' Angolo per il Cagliari dalla sinistra: corner di Mancosu, Petagna anticipa tutti sul primo palo e grande parata di Mirante che alza il pallone sopra la traversa.

2' Si vede in avanti il Caglari che recupera palla, sponda di Petagna per Di Pardo che viene constrastato dalla difesa milanista e così il pallone finisce sul fondo.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Cagliari.

- Le squadre sono quasi pronte per il calcio d'inizio della sfida: Milan in campo con la consueta divisa rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Cagliari giocherà con maglia e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro il Cagliari nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia (chi vncerà stasera affronterà ai quarti una tra Atalanta e Sassuolo). Visti i tanti impegni ravvicinati, il tecnico rossonero darà spazio a diverse seconde linee e anche ad alcuni giovanissimi della Primavera. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.