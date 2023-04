LIVE MN - Femminile, Milan-Inter (3-1): il derby è rossonero, milan terzo in classifica!

Grande successo per il Milan Femminile di Mister Ganz, che vince il derby con le nerazzurre 3-1 grazie alle reti di Grimshaw, Piemonte e Vigilucci. In mezzo l'unica marcatura dell'Inter con Polli. Con questo successo, le rossonere salgono a quota 38 punti in classifica andando al terzo posto dietro Roma e Juventus.

93' Finisce qui!

89' Tre minuti di recupero.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOLLLL!!! Tempo un minuto e il Milan cala il tris contro l'Inter: sponda di Piemonte per Vigilucci, destro preciso da fuori area e palla che termina in porta- 3-1!

80' GOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! CHE GOLLLLL!!!! Grandissima azione di Thomas, apertura per Dubcova che cerca Piemonte in area, stop dell'attaccante, grande lavoro con il fisico e mancino potente sotto la traversa. 2-1!

76' Cambio nell'Inter: fuori Santi, dentro Simonetti.

71' Cambio nel Milan: dentro Soffia, fuori Vigilucci.

68' Ancora Inter vicinissima al gol: grande giocata di Polli in area di rigore e risposta altrettanto bella di Giuliani.

61' Gol dell'Inter. Chawinga si scatena sulla sinistra, cross per Polli che deve solo appoggiare in porta. 1-1.

59' Cambio nel Milan: fuori Domping, dentro Thomas.

54' Continuano le offensive dell'Inter, ma il Milan resiste.

48' Prima chance per l'Inter: Van Der Gragt colpisce di testa, Giuliani fa sua la sfera.

45' Si riparte!

-

47' Fine primo tempo. Rossonere in vantaggio grazie alla rete di Grimshaw su assist di Dubkova.

45' Due minuti di recupero.

40' OCCASIONE MILAN! Cross di Dubkova, Piazza esce ma non blocca il pallone, sulla respinta arriva Adami che cerca il gol ma l'estremo difensore dell'Inter tocca quel che basta per deviare in corner.

35' Doppio corner per l'inter, doppia respinta delle rossonere.

31' Corner Milan, respinge la difesa nerazzurra.

29' Il Milan ora difende il vantaggio meritato.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DEL MILAN!!!! Cross di Dubkova dalla trequarti, terzo tempo di Grimshaw e palla che termina in porta. 1-0 Milan!

18' Ancora Inter, questa volta con Van Der Gragt: colpo di testa che termina altissimo.

12' Partita molto equilibrata fin qui. Le squadre si aspettano.

8' Ecco la prima occasione per il Milan: Piemonte colpisce di testa, deviazione e palla che termina in corner.

3' Prima occasione per l'Inter: la punizione di Alborghetti è rimpallata e favorisce il colpo di testa di Polli. Tutto facile per Giuliani

1' Tutto pronto al Puma House of Football: si comincia!

- L'arbitro sarà Mario Saia di Palermo. Ad assisterlo, i guardalinee Giorgio Lazzaroni di Udine e Roberto Allocco di Bra; quarto uomo Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Nouwen, Thrige; Adami, Grimshaw; Vigilucci, K.Dubcova, Dompig; Piemonte. A disp.: Fedele, Babb, Mascarello, Sevenius, Carage, Thomas, Soffia, Sorelli, Bahlouli. All. Ganz

INTER (4-2-3-1): Piazza; Thøgersen, Van Der Gragt, Alborghetti, Merlo; Mihashi, Santi; Chawinga, Karchouni, Ajara Njoya; Polli. A disp.: Durante, Sonstevold, Marinelli, Robustellini, Eckhoff, Fordos, Pandini, Simonetti, Kristjansdottir. All. Guarino.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Ultima giornata del girone d'andata della poule scudetto del campionato femminile. Al Puma House of Football è giorno di derby! Milan e Inter si affrontano con calcio di inizio alle 12.30. La gara mette in palio il terzo posto che per le rossonere dista solamente tre punti: in questo weekend, inoltre, la Fiorentina osserverà il proprio turno di riposo e dunque c'è l'occasione di agganciare le viola e lasciarsi le cugine alle spalle.