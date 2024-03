live mn Fiorentina-Milan (1-2): dentro Pulisic...

79' Cambio nella Fiorentina: Beltran lascia il posto a Nzola.

73' Sostituzione nel Milan: esce Chukwueze, entra Pulisic.

72' Altro intervento decisivo di Maignan: la palla arriva in area a Mandragora che calcia con il sinistro, il portiere francese devia in angolo con un'altra bella parata.

69' Doppio cambio di Italiano: fuori Dodo e Kouamé, dentro Kayode e Nico Gonzalez.

66' Punizione per la Fiorentina: cross in area, sponda di Milenkovic per Belotti e colpisce di testa, Maignan blocca il pallone.

64' Che parata di Maignan!!! Duncan tocca per Belotti che calcia con il destro appena dentro l'area di rigore, ma il portiere rossonero devia il pallone in angolo con una parata pazzesca.

62' Doppio cambio nel Milan: escono Leao e Reijnders, entrano Okafor e Musah.

61' Florenzi ci prova da fuori area, Terracciano devia in angolo.

58' Dodo trova Ikonè che si accentra dalla destra e prova il sinistro da fuori area, Maignan blocca in due tempi senza grossi problemi.

53' GOOOOOOLLLLLLL!!! MILAN DI NUOVO AVANTI CON LEAO!!! Passaggio filtrante di Reijnders per il portoghese che salta anche Terracciano e la mette dentro.

50' PAREGGIO DI DUNCAN! Risposta immediata della Fiorentina che trova l'1-1 con un sinistro dal limite dell'area del suo centrocampista.

47' GOOOOLLLLL!!! LOTFUS-CHEEKKKKKK!!! Tocco in area di Chukwueze per Leao che di tacco trova l'inglese che sfrutta uno scivolone di Milenkovic e da due passi batte Terracciano.

45' Inizia il secondo tempo con un cambio nel Milan durante l'intervallo: fuori Thiaw (ammonito) e dentro Gabbia.

- Si è concluso 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Milan. Ottima prestazione finora dei rossoneri che hanno però grossi rimpianti per non aver segnato nemmeno gol, nonostante le tante occasioni da rete create (almeno sei piuttosto clamorose). I viola sono stati invece pericolosi solo in un'occasione, con Maignan che ha salvato su Belotti lanciato verso la porta rossonera. Con un po' di precisione e di cattiveria in più sotto porta, ora il risultato sarebbe sicuramente diverso a favore del Diavolo.

45' Fine primo tempo.

44' Altra occasionissima per il Milan: Leao tocca per Giroud che da ottima posizione calcia alto con il destro.

43' Grande passaggio in area di Chukwueze per Leao che controlla e prova il diagonale con il destro, Terracciano respinge anche stavolta.

39' Punizione per la Fiorentina: Biraghi trova sul secondo palo Milenkovic che fa la sponda per Martinez Quarta che controlla in area e prova il colpo di tacco, libera la difesa rossonera.

33' Reijnders riceve palla al limite dell'area e prova il destro all'angolino, Terracciano devia in angolo.

32' Bella combinazione a sinistra tra Reijnders e Leao, il portoghese entra in area e prova a sorprendere Terracciano dal fondo, il portiere viola blocca il pallone.

28' Ancora pericolosa la Fiorentina, Ikoné ci accentra e prova sinistro, pallone a lato di poco.

27' Ikoné lancia Belotti in profondità, l'attaccante viola arriva a tu per tu per Maignan che respinge in angolo.

24' Duro intervento di Martinez Quarta su Leao, giallo per il difensore viola.

22' Punizione dalla sinistra per la Fiorentina: tocco fuori are per Duncan che prova il sinistro, Florenzi intercetta e devia il pallone in angolo.

21' Giallo per Thiaw.

18' Angolo per il Milan: cross in area per Tomori che anticipa tutti di testa. Terracciano respinge tuffandosi sulla sua destra. La palla arriva dalle parti di Leao, che però è in fuorigioco e così Maresca ferma il gioco.

17' Milan vicino al gol: cross dalla sinistra di Leao che trova Chukwueze sul secondo palo, colpo di testa di Chukwueze, Terracciano alza la palla sopra la traversa.

13' Cartellino giallo per Biraghi per un fallo su Chukwueze.

12' Altra occasione per il Milan, stavolta con Leao: Reijnders recupera palla in mezzo al campo, passaggio per il portoghese che entra in area dalla sinistra e prova il destro a giro, pallone a lato.

8' Grande azione personale di Chukwueze che salta Biraghi con un tunnel, entra in area e tocca dentro per Giroud che conclude di piatto da ottima posizione, Terracciano blocca centralmente.

3' Calcio d'angolo per il Milan: dalla destra batte Florenzi che mette un pallone teso in area, Giroud salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

0' Si parte!!! Primo pallone per la Fiorentina.

- Prima del calcio d'inizio dell'arbitro Maresca viene osservato un minuto di silenzio per ricordare il dg viola Joe Barone scomparso qualche giorno fa.

- Le squadre sono schierate a centrocampo mentre al Franchi risuona l'inno della Serie A. Il Milan giocherà maglia e calzoncini bianchi, mentre la Fiorentina indosserà divisa e pantaloncini viola.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Franchi di Firenze dove tra poco scenderanno in campo le formazioni di Fiorentina e Milan nella sfida valida per la 30^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono blindare il secondo posto in classifica, mentre i viola cercano i tre punti per sperare ancora in un piazzamento europeo. Quella di stasera sarà anche la prima partita della squadra toscana dopo la scomparsa del dg Joe Barone. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Kayode, Parisi, Ranieri; Arthur, Barák, Castrovilli, Infantino, Lopez; González, Nzola, Sottil. All. Vincenzo Italiano.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Gabbia, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Musah, Zeroli, Pulisic, Okafor, Jovic. All. Stefano Pioli.