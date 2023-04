LIVE MN - Hajduk Spalato-Milan (3-1): termina qui il sogno europeo dei rossoneri

Termina con un netto 3-1 il sogno europeo del Milan Primavera di mister Abate, che si ferma alle semifinali di Youth League. Una sconfitta sicuramente non meritata per i rossoneri, che perdono per diversi errori dei singoli. Una gara che era iniziata nel verso giusto e che nel primo tempo vedeva sicuramente i rossoneri con più meriti, ma nella ripresa l'Hajduk sfrutta le disattenzioni difensive e cala il tris.

95' Finisce qui.

93' Punizione di Chaka dalla distanza, conclusione centrale.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Cambio nel Milan: fuori Casali, dentro Simic.

83' GOL MILAN! Palla di Chaka per Zeroli che dal limite lascia partire il destro, papera di Buljan e palla che entra in porta.I rossoneri ci credono ancora!

81' Ammonito Coubis.

78' Cambio nel Milan: fuori Cuenca e Bozzolan, dentro Bartesaghi e Longhi.

76' Tris dell'Hajduk. Leggerezza di Coubis davanti a Nava, na approfitta Hrgovic che segna il terzo gol del match.

74' Gioco di gambe di Alesi al limite e destro secco: palla direttamente in curva.

72' Destro a giro di El Hilali, conclusione alta.

70' Doppio cambio nel Milan: fuori Sia e Stalmach, dentro Chaka e Alesi.

69' Raddoppia l'Hajduk. Pukstas sovrasta tutti di testa su sviluppo di un corner e insacca in porta, sfruttando una indecisione di Nava.

65' Ci prova Cuenca dalla distanza, conclusione respinta.

61' Altro corner per i rossoneri. Cuenca gira di mancino e Hrgović salva tutto sulla linea.

58' Corner Milan. Colpo di testa di Coubis, palla fuori.

56' OCCASIONE MILAN! Cross di Eletu dalla trequarti, El Hilali prova l'aggancio ma ne esce un tiro che Buljan devia in corner.

54' CI prova Stalmach con un tiro dalla distanza ma troppo centrale.

51' Gol dell'Hajduk. Disattenzione difensiva del Milan con Nsiala che si fa superare troppo facilmente da Brajković che cerca e trova Vrcic sul secondo palo, appoggiando in porta. 1-0.

48' Cuenca cerca El Hilali in profondità, palla troppo lunga che termina sul fondo.

45' Inizia la ripresa.

Non basta l'ottimo primo tempo del Milan Primavera per evitare che i primi quarantacinque minuti si chiudessero a reti bianche. Poche occasioni per entrambe le squadra, ma i rossoneri colpiscono una traversa su sviluppo da corner con Cuenca. Sarà un secondo tempo apertissimo ad ogni scenario.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Mancino di Cuenca da fuori area, conclusione ancora una volta alta.

42' Conclusione di Brajković da fuori area, palla che esce di poco a lato.

40' Iniziativa di Stalmach che arriva il cross in area, la difesa dell'Hajduk spazza via.

37' Continua il pressing offensivo del Milan, senza trovare grandi spazi.

33' Cartellino giallo anche per Vušković.

32' Brutto fallo di Casali, giallo per lui.

30' TRAVERSA MILAN! Corner Milan, mischia in area di rigore, deviazione di Cuenca e palla che sbatte sulla traversa.

29' Inserimento di Casali palla al piede che si spinge fino in area di rigore, conclusione potente e grande risposta di Buljan.

27' Ripartenza veloce dell'Hajduk, ma Bozzolan è attento e ferma tutto.

24' Corner Milan. I rossoneri cercano uno schema che viene subito intercettato.

20' Partita che si è addormentata dopo un inizio positivo del Milan.

17' Bella giocata di Antunović su Nsiala, cross per Brajkovic che non ci arriva.

15' Ancora zero occasioni dopo i primi quindici minutii di match.

12' Molti errori tecnici fin qui da parte i rossoneri, che sprecano molto.

9' Ottimo Milan fin qui. I rossoneri comandano il gioco, l'Hajduk aspetta nella propria metà campo.

7' Mancino di Cuenca dalla distanza, palla che termina altissima.

4' Primo squillo del Milan con El Hilali, conclusione troppo centrale e di facile amministrazione per Buljan.

1' Inizia il match! Primo pallone per l'Hajduk!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Ginevra, sede delle final four di Youth League, dove tra pochi istanti Hajduk Spalato e Milan si affronteranno per la semifinale, che ricordiamo essere in gara secca. Chi vincerà dovrà giocarsi la finale contro il PSV, che ha battutto lo Sporting ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

HAJDUK SPALATO (4-3-3): Buljan; Đolonga, Jurić-Petrašilo, Vušković, Š. Hrgović; Pukstas, Kavelj, Skoko; Vrcić, Antunović, Brajković. A disp.: Fesyuk; Arković, Begonja; Ćalušić, Nazor, Reić; Duić. All.: Budimir.

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, Sia, El Hilali. A disp.: Bartoccioni; Bartesaghi, Simić; Foglio; Alesi, Longhi, Traorè. All.: Abate.