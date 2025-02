live mn Mercato Milan: sta arrivando Joao Felix, fatta per Bondo. Bennacer-Marsiglia, le cifre. Okafor al Napoli

vedi letture

20.42 - Warren Bondo arriva dal Monza a titolo definitivo per 10 milioni più bonus. Il calciatore classe 2003 firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Contestualmente, Kevin Zeroli, si trasferirà in prestito secco al club brianzolo.

20.36 - Fabrizio Romano ha riportato che il Fulham avrebbe preso contatti con il Milan per l'acquisto di Samuel Chukwueze. Al momento sono in corso le trattative tra le parti coinvolte ma come viene sottolineato c'è poco tempo per chiudere l'operazione.

20.19 - Warren Bondo sarà un nuovo giocatore del Milan. Il classe 2003 si trasferirà a titolo definitivo. Il Milan ha chiuso prima l'accordo con il club brianzolo e poi ha incontrato gli agenti del calciatore direttamente a Casa Milan. Il prezzo dell'operazione si attesta sui 10 milioni di euro. Contestualmente, riporta Sky Sport, il Milan cede in prestito secco Kevin Zeroli al club brianzolo

19.50 - È fatta per Warren Bondo al Milan, apprende la redazione di MilanNews.it. Il classe 2003 va a sostituire Bennacer, che andrà al Marsiglia.

19.30 - Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, racconta le cifre dell'affare Okafor al Napoli: 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso più 23.5 milioni di euro per il diritto di riscatto. Operazione chiusa.

19.29 - È fatta per Noah Okafor al Napoli, apprende la redazione di MilanNews.it. Lo svizzero si trasferisce con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto da circa 25 milioni di euro. Operazione chiusa che spiana la strada a Joao Felix, atteso verso le 22 a Milano.

19.20 - L'accordo tra Milan e Marsiglia per Ismael Bennacer è ormai definito. La redazione di MilanNews.it apprende che l'operazione è impostata su un prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 14-15 milioni di euro. In questi istanti invece a Casa Milan ci sono gli agenti di Warren Bondo del Monza, che è stato scelto dai rossoneri come sostituto dell'algerino, che oggi ha chiesto di partire.

19.08 - In diretta dall'Hotel Sheraton del calciomercato, l'inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini ha confermato che il Milan ha trovato l'accordo con il Marsiglia per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Ismael Bennacer. Al posto dell'algerino potrebbe arrivare il centrocampista Warren Bondo del Monza: secondo quanto viene riportato gli agenti del calciatore stanno andando a Casa Milan. C'è da trovare ora l'accordo per sbloccare entrambe le situazioni.

19.05 - Cinque ore alla chiusura del calciomercato in Italia, ore frenetiche per il Milan che sta cercando di prendere Warren Bondo dal Monza, mandando così Ismael Bennacer al Marsiglia. In diretta su Sportitalia è stato intervistato il papà del giovane centrocampista, che ha confermato la trattativa con i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo parlando del trasferimento. Il Milan è un grande club. Ho parlato con mio figlio".

18.50 - Hugo Cuenca, esterno offensivo classe 2005 paraguaiano, di proprietà del Milan dal 2022 si trasferirà al Genoa: il calciatore, quest'anno nella rosa di Milan Futuro, ha cominciato in questi istanti le visite mediche con il Grifone. Al termine degli accertamenti ci sarà la firma sul contratto in quel di Pegli e da domani potrà aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Operazione che è chiusa a titolo definitivo con il Milan che si è tenuto il 50% sul diritto di ricompra.

18.46 - Il Milan è in chiusura per Warren Bondo, riporta Matteo Moretto di Relevo. Contatti frequenti e costanti con il Monza per arrivare alla conclusione della trattativa. L'arrivo del centrocampista classe 2003 libererebbe Bennacer, che ha chiesto di essere ceduto ed ha già accettato l'offerta del Marsiglia. I francesi hanno proposto al Milan un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

18.45 - Tutto pronto per l'arrivo di Joao Felix a Milano: il portoghese si trasferisce in rossonero dal Chelsea con la formula del prestito oneroso. Apprende la redazione di MilanNews.it che il fantasista volerà su Malpensa, invece che su Linate causa nebbia, intorno alle 22.

17.43 - Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la Fiorentina ha effettuato un sondaggio con il Monza per Dany Mota per sostituire Sottil ma la risposta dei brianzoli è stata negativa, visto che non ci sarebbero poi i tempi per andare a individuare un altro calciatore che prenderebbe il posto del portoghese. A questo punto la Fiorentina dovrà guardare altrove, per poi dare il via libera a Sottil per il trasferimento al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

17.28 - Ismael Bennacer sta spingendo molto per andare al Marsiglia, apprende la redazione di MilanNews.it. L'algerino ha già un accordo con il club francese, il Milan sta lavorando sul sostituto a centrocampo: solo nel caso in cui arrivasse un altro centrocampista Bennacer sarebbe autorizzato a partire.

17.20 - Il Milan, così come la Fiorentina, avrebbe chiesto informazioni alla Roma per Bryan Cristante, centrocampista uscito dal giro dei titolari giallorossi e cresciuto proprio nel settore giovanile del Diavolo. A Milanello tornerebbe eventualmente per colmare il vuoto di Bennacer, a Firenze lo considerano un'alternativa alla pista Fagioli. Lo riporta Orazio Accomando, collega di Dazn.

17.00 - Come riporta Matteo Moretto, Ismael Bennacer ha l'accordo totale con l'Olympique Marsiglia: il giocatore partirà solamente se il Milan troverà un sostituto nelle ultimissime ore di mercato

16.25 - Dopo giorni di trattative ed intermediazioni è arrivato quasi sul gong finale l'accordo tra Milan e Chelsea per il prestito di Joao Felix, apprende la redazione di MilanNews.it. Il portoghese è il secondo rinforzo offensivo per Conceiçao dopo Santiago Gimenez. Un'operazione da circa 10 milioni complessivi tra prestito e salario del giocatore, coperto dai rossoneri.

16.18 - Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, giornalista di Relevo, c'è l'accordo tra Milan e Fiorentina per Riccardo Sottil: si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Prima dell'ok definitivo la Viola è alla ricerca di un sostituto.

16.09 - Stando a quanto riferisce Sky Sport il Milan avrebbe avuto contatti con la Fiorentina per Riccardo Sottil, esterno d'attacco classe 1999. Da capire se si trattatava di un'alternativa a Joao Felix per cautelarsi o di un'operazione in più. I rossoneri hanno richiesto l'italiano in prestito.

15.56 - Ismael Bennacer potrebbe lasciare il Milan in queste ultime ore del mercato invernale. E sarebbe lo stesso centrocampista algerino che starebbe spingendo per andare al Marsiglia. Questo l'aggiornamento di Alfredo Pedullà sul proprio sito: "Come riportato da Gianluigi Longari, il centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer starebbe spingendo fortemente per approdare nel Marsiglia di De Zerbi. Le parti sono a lavoro per concretizzare l’affare, che può chiudersi più velocemente anche per via del volere dello stesso calciatore, che gradisce la destinazione già dalla scorsa estate".

15.52 - Joao Felix al Milan, ci siamo quasi. Ultimi dettagli da risolvere tra Milan e Chelsea e poi il portoghese potrà vestirsi di rossonero. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport 24, ha rivelato le cifre dell'operazione: "Si tratta di un prestito secco da 2 milioni. La richiesta del Cheelsea era tra i 3 e i 4 milioni, il Milan e Jorge Mendes sono riusciti ad abbassare la richiesta".

15.43 - Arrivano conferme importanti, Joao Felix è ad un passo dal Milan. La redazione di MilanNews.it apprende che il Chelsea ha dato l'ok per il prestito. Ora si lavora sui dettagli per chiudere il portoghese entro fine giornata. A Casa Milan c'è grande fiducia per la buona riuscita dell'operazione.

15.38 - Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio in collegamento a SkySport24, Milan e Chelsea ha trovato un accordo di massima per il trasferimento in prestito oneroso di Joao Felix al club rossonero. I due club sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, poi il giocatore portoghese potrà partire da Londra per arrivare a Milano.

15.28 - Joao Felix è sempre più vicino al Milan: "Il Milan è vicino a João Félix. Il club rossonero ha presentato da poco un’offerta scritta al Chelsea. Contatto ufficiale tra club per un prestito. I dialoghi proseguono verso una possibile intesa totale con Jorge Mendes al lavoro. Le parti stanno cercando di far quadrare i costi dell’operazione tra prestito oneroso e stipendio del portoghese. Sérgio Conceição preme tantissimo per João Félix" l'aggiornamento pubblicato su X da Matteo Moretto.

15.10 - Ecco il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato l'arrivo in rossonero a titolo definitivo dal Feyenoord di Santiago Gimenez: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Santiago Tomás Gimenez dal Feyenoord Rotterdam. L'attaccante messicano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 aprile 2001, cresce nel Settore Giovanile del Cruz Azul con cui debutta in Prima Squadra nell'agosto 2017, e totalizza 105 presenze e 21 gol, vincendo una Coppa e una Supercoppa del Messico. Nell'estate 2022 passa al Feyenoord con cui colleziona 105 presenze e 65 gol, conquistando un campionato olandese, una Coppa e una Supercoppa d'Olanda. Santiago, nell'ottobre 2021 debutta nella Nazionale messicana, con cui vanta 32 presenze e 4 reti. Gimenez indosserà la maglia rossonera numero 7".

14.47 - Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio il Napoli, alla ricerca di un esterno dopo la cessione di Kvaratskhelia, non riesce a chiudere per Saint-Maximin. Arriva quindi una virata ormai definitiva su Noah Okafor del Milan: la formula giusta per arrivare allo svizzero dovrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto attorno ai 25 milioni di euro.

14.38 - Confermato quanto scritto in mattinata su Ismael Bennacer, che è pronto a dire addio al Milan. L'Olympique Marsiglia é forte sul giocatore, offerta di prestito con opzione a 10 sul tavolo del Milan. Il giocatore ha chiesto la cessione, ma il problema per i rossoneri sarebbe trovare un sostituto nelle dieci ore di mercato rimaste a disposizione. Lo scrive TMW.

14.30 - Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il Milan è sempre più vicino a Joao Felix, in uscita dal Chelsea. Secondo il giornalista di Sky Sport inoltre i rossoneri hanno anche provato a bloccare Krstovic per giugno, offrendo al Lecce 20 milioni più 5 di bonus: i salentini, dopo aver già ceduto Dorgu, non hanno accettato.

14.23 - Davide Calabria è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Questo il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Davide Calabria al Bologna FC. Il Club ringrazia Davide per l'impegno profuso, la professionalità e l'attaccamento sempre dimostrati nel corso dei suoi 18 anni in rossonero, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive".

14.10 - Nelle ultime ore, il Marsiglia è tornato alla carica per Ismael Bennacer, centrocampista del Milan che i francesi hanno seguito a lungo la scorsa estate. Come riporta Gianluca Di Marzio su X, il club biancoazzurro ha fatto un sondaggio per il giocatore algerino e avrebbe anche già presentato un'offerta ai rossoneri, ma la proposta è troppo bassa. Inoltre, se cedesse Bennacer, il Diavolo dovrebbe prendere un sostituto, cosa non semplice visto a mezzanotte chiuderà il mercato invernale.

13.34 - Viste le difficoltà per arrivare ad Allan Saint-Maximin, il Napoli sta facendo sul serio per Noah Okafor, attaccante svizzero in uscita dal Milan che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento nella squadra di Antonio Conte. Questo l'aggiornamento di Matteo Moretto su X sulla trattativa: "Notizia esclusiva confermata. Il Napoli é su Noah Okafor e sta trattando col Milan per un prestito con diritto di riscatto. Intesa con il calciatore, che ha dato il sì. Adesso serve capire se il club azzurro deciderà di affondare definitivamente. Ancora bloccato l’affare Allan Saint-Maximin per questioni burocratiche".

13.13 - Luka Jovic va verso la permanenza a Milano: l'attaccante ha detto no al Monza e allo Spartak Mosca, che aveva avanzato una proposta per portare il serbo nella capitale russa. Niente da fare, l'ex Real Madrid e Fiorentina sta rifiutando tutti, convinto di poter dare ancora tanto alla squadra di Conceicao.

13.02 - Il Marsiglia è tornato alla carica per Ismael Bennacer in questo ultimo giorno del mercato invernale e ha presentato un'offerta al Milan: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Lo riferisce RMC Sport. I francesi, che aveva già provato la scorsa estate a prendere il centrocampista algerino, sono attesa ora della risposta del club di via Aldo Rossi.

12.31 - Dopo averlo seguito a lungo la scorsa estate, in queste ultime ore del mercato invernale il Marsiglia è tornato alla carica per Ismael Bennacer. L'indiscrezione sull'interesse concreto per il centrocampista del Milan arriva dalla Francia (Le10Sport) e trova conferme anche in Matteo Moretto che su X aggiunge che il club francese ha chiesto l'algerino al Diavolo in prestito con diritto di riscatto. Da capire se la società di via Aldo Rossi darà o meno il suo via libera a questa operazione.

12.16 - Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, che si è trasferito al PSG, il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante esterno da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il nome caldo in questo momento è quello di Allan Saint-Maximin, giocatore del Fenerbahçe in prestito dall'Al-Ahli. La trattativa per il calciatore francese di origini guadalupensi va avanti, ma gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in l'affare non dovesse andare in porto e per questo hanno bloccato Noah Okafor, attaccante svizzero in uscita dal Milan.

11.53 - Il Milan ci proverà fino all'ultimo a regalare a Sergio Conceiçao anche Joao Felix, ma non è un'operazione facile per due motivi: prima di tutto perchè le richieste del Chelsea sono ancora molto alte e poi il club rossonero dovrebbe fare una cessione per fare spazio all’attaccante portoghese. I candidati a partire sono Okafor, Jovic e Chukwueze, ma al momento non sembrano esserci indizi di un’uscita imminente di uno di questi tre.

11.10 - Nemmeno il tempo di rientrare dopo il grave infortunio al ginocchio che Gianluca Scamacca è costretto a fermarsi ancora: l'attaccante dell'Atalanta ha riportato infatti contro il Torino una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. Il centravanti italiano, che rischia anche l'operazione, dovrà stare fuori a lungo e quindi il club bergamasco si sta guardando sul mercato per prendere un nuovo rinforzo in attacco. Come riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito, ieri l'Atalanta ha sondato Noah Okafor. L'attaccante svizzero del Milan resta in lista, ma non è l'unica scelta: Lucca è l’attaccante che piace di più, però non troppo poco tempo per prenderlo dall'Udinese che poi dovrebbe sostituirlo. In lista ci sono anche Beto dell’Everton e un altro profilo.

10.57 - Il Napoli avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore per Noah Okafor, attaccante in uscita dal Milan. A riferirlo è Matteo Moretto su X: "Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità". Nelle scorse settimane, il giocatore svizzero era stato ad un passo dal Lipsia che però ha deciso di non formalizzare il suo acquisto dopo le visite mediche.

10.48 - Secondo quanto appreso da MilanNews.it, sono ore caldissime per il mercato del Milan che in questo ultimo giorno di campagna acquisti invernale sta provando concretamente a prendere Joao Felix dal Chelsea: il club rossonero è in attesa di un'apertura da parte dei Blues per poi tentare l'affondo decisivo. La scelta di prendere l'attaccante portoghese è data dalla volontà di Sergio Conceicao di avere un elemento in più in attacco che possa dargli anche la possibilità di gestire al meglio le opzioni a centrocampo.

10.38 - Ultime sul mercato rossonero, che non dovrebbe fermarsi a Gimenez: il Milan sta provando a trovare una soluzione in uscita per Noah Okafor con lo svizzero che al momento non accetta le destinazioni. Ipotesi in Premier e Bundesliga, club al lavoro in queste ore.

10.24 - Dall'Inghilterra ed in particolare da SkySports arriva una clamorosa voce su Joao Felix, attaccante per il quale il Milan è in trattativa con il Chelsea: si dice infatti che il giocatore portoghese si trovi già in Italia e che ieri sera fosse presente in tribuna a San Siro per assistere al derby di Milano che si è concluso con il risultato di 1-1.

10.08 - Ora è ufficiale: Marcus Rashford passa dal Manchester United all'Aston Villa in prestito per i prossimi sei mesi. Questo il comunicato del club: "Aston Villa è lieta di annunciare l'acquisto in prestito di Marcus Rashford dal Manchester United. Il nazionale inglese, che ha collezionato 60 presenze con i Three Lions, si unisce al Villa con un contratto fino alla fine della stagione. Rashford ha segnato 138 gol in oltre 400 presenze, avendo militato nelle giovanili dell'Old Trafford, e ha vinto l'Europa League, due FA Cup e due Coppe di Lega con la squadra della sua infanzia. Il versatile attaccante, che può giocare ovunque in attacco, ha segnato anche 17 gol con la maglia dell'Inghilterra e ha rappresentato il suo paese in due Mondiali e due Campionati Europei. Benvenuto, Marcus!".

10.05 - Secondo quanto riferisce il The Telegraph, tra i giocatori del Chelsea che potrebbero cambiare squadra in questo ultimo giorno del mercato invernale c'è anche Joao Felix. Il Milan sta provando a prenderlo, ma il club londinese ha ricevuto offerte per l'attaccante portoghese anche da alcuni club di Premier League come Aston Villa e Tottenham. I Blues non vorrebbero però cedere l'ex Benfica ad una sua rivale nel massimo campionato inglese.

10.02 - Secondo quanto riferisce in Inghilterra il The Sun, il Crystal Palace non molla la presa, anzi insiste per provare a prendere Strahinja Pavlovic dal Milan in questo ultimo giorno del mercato invernale. Il tecnico della formazione inglese Oliver Glasner vuole fortemente il centrale rossonero, per il quale il club londinese è disposto a mettere sul piatto 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro.

09.48 - Il Milan sta lavorando per chiudere, dopo Walker e Gimenez, anche il colpo Joao Felix in prestito dal Chelsea. E' lui, secondo La Gazzetta dello Sport, la priorità del Diavolo in questo ultimo giorno di mercato, ma i rossoneri stanno riflettendo anche sulla possibilità di prendere anche un centrocampista cresciuto in un vivaio italiano per 36 mesi, così che può essere inserito in lista Champions senza tagliare nessuno. Al club di via Aldo Rossi, negli ultimi giorni, sono stati proposti diversi giocatori, come per esempio Bondo del Monza, Cristante della Roma e Fagioli della Juventus, ma finora non è stata trovata la soluzione giusta per il centrocampo del Diavolo. Al Milan sarebbe stato offerto anche Gedson Fernandes del Besiktas che fa parte della scuderia di Jorge Mendes, ma su questa pista non sono arrivate conferme dalla sede milanista.

09.33 - Levis Asanji è un nuovo giocatore del Milan. Nonostante la decisione del club rossonero di trattenere Francesco Camarda, classe 2008 protagonista anche nel derby di ieri concluso col risultato di 1-1, il Milan per la sua seconda squadra ha deciso di investire sull'attaccante classe 2006 protagonista nella Primavera dell'Union Berlino con 10 gol in 14 partite. Asanji ha firmato in queste ore col club rossonero. Per lui trasferimento a titolo definitivo a un contatto valido fino al 30 giugno 2028.

09.18 - "Missione a Londra. Mendes dal Chelsea: vuole sbloccare Joao Felix al Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sera Jorge Mendes, agente dell'attaccante portoghese, è volato nella capitale inglese per trattare direttamente con i dirigenti dei Blues. Il noto procuratore vuole provare fino alla chiusura del mercato invernale a convincere il club londinese a cedere il suo assistito in prestito al Milan. Non sarà semplice non solo perchè c'è poco tempo, ma soprattutto perchè va trovato un punto d'incontro tra le due società: il Milan apprezza molto Joao Felix e sarebbe felice di regalarlo a Sergio Conceiçao, ma non è disposto ad accoglierlo a Milanello pagando un prestito oneroso, il suo ingaggio fino al 30 giugno (sono rimasti 2,3 milioni più bonus) e anche le commissioni dell’affare. Il Chelsea, invece, non è disposto a farlo partire gratis, nemmeno per sei mesi. Servirà dunque un grande lavoro di diplomazia di Mendes per arrivare ad un accordo tra le parti.

09.00 - Ultimo giorno del mercato invernale e il Milan spera di riuscire a fare un altro colpo di mercato, anzi magari anche due. Ovviamente non sarà semplice perchè mancano poche ore e il tempo è pochissimo, ma in via Aldo Rossi sono a lavoro per fare un tentativo per Joao Felix, attaccante in uscita del Chelsea, e magari anche per un centrocampista. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con la permanenza in Italia di Jorge Mendes, procuratore di Joao Felix (oltre che di Sergio Conceiçao), è lecito supporre che fino all’ultimo i rossoneri proveranno a realizzare il trasferimento in prestito del giocatore portoghese a Milanello. L'affare, come detto, non è semplice e non solo per la concorrenza sul trequartista (Aston Villa). Il Diavolo deve anche fare spazio in rosa all'eventuale arrivo dell'attaccante del Chelsea e i principali indiziati ad andare via sono sempre Noah Okafor e Luka Jovic. Moltissimi tifosi chiedono poi da settimane un rinforzo anche in mezzo al campo. Numericamente manca un elemento e a questo si aggiunge il fatto che Ruben Loftus-Cheek è spesso infortunato e Ismael Bennacer è ben lontano dalla migliore condizione. Sarà complicatissimo per il Milan fare un altro colpo di mercato oltre a Joao Felix, ma una mano potrebbe arrivare sempre da Jorge Mendes che potrebbe proporre un altro suo assistito: per la mediana milanista, dunque, occhio a Gedson Fernandes, centrocampista portoghese classe 1999 del Besiktas.

Amici e amiche di Milannews.it, siamo arrivati all'ultimo giorno del mercato invernale 2025 che chiuderà questa sera a mezzanotte. Dopo Walker e Gimenez, il Milan vuole provare a chiudere qualche altra operazione sia in entrata che in uscita. Ce la farà? Grazie al nostro live testuale rimarrete aggiornati su tutte le ultime novità. Restate con noi!!!