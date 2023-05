LIVE MN - Milan-Lazio, arrivate le ufficiali: gioca Messias. Tornano Kjaer e Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco le formazione ufficiali di Milan-Lazio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Diaz, Rebic, Bakayoko, Kalulu, Origi, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Miliknovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Luis Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Gil, Pedro, Cancelleri, Romero, Radu, Lazzari, Gila, Bertini, Basic, Fares. All.: Sarri.

13.59 - Oltre ai soliti Zlatan Ibrahimovic e Sergino Dest, Stefano Pioli dovrà fare a meno oggi pomeriggio a San Siro contro la Lazio anche di un altro giocatore: si tratta di Alessandro Florenzi, il quale non sarà a disposizione del tecnico rossonero contro i biancocelesti a causa di un problema muscolare di lieve entità.

13.50 - Per il match di oggi pomeriggio contro la Lazio, Stefano Pioli ha recuperato Tommaso Pobega: il giovane centrocampista rossonero ha recuperato dal problema alle costole e partirà inizialmente dalla panchina. Non sono invece a disposizione del tecnico rossonero Zlatan Ibrahimovic, Sergino Dest e anche Alessandro Florenzi.

13.21 - Pochi istanti fa il pullman con a bordo il Milan è arrivato a San Siro in vista del match contro la Lazio, valido per la 34^ giornata di Serie A. La squadra rossonera è stata accolta come sempre dall'entusiasmo di tanti tifosi milanisti che l'attendevano all'esterno dello stadio.

13.00 - Il Milan ospiterà oggi pomeriggio la Lazio in occasione della 34^ giornata di campionato: la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo con la terza maglia.

12.40 - La sfida contro la Lazio sarà la n.188, la n.98 in casa. In Serie A sarà la sfida n.160, la n.80 a Milano. Limitando l'analisi a questa competizione, finora il Milan ha vinto 46 volte, con 23 pareggi e 10 vittorie biancocelesti. L'ultimo precedente risale alla Coppa Italia della scorsa stagione, quando il Milan si impose per 4-0 nei quarti di finale, con gol di Leao, doppietta di Giroud e sigillo di Kessié. In Serie A l'ultima sfida finì 2-0, con gol di Leao e Ibrahimovic, era la terza giornata. Emozionante la vittoria per 3-2 nel dicembre 2020, con le reti di Rebic, Calhanoglu e soprattutto di Theo Hernandez nel recupero, per superare le reti di Immobile e Luis Alberto. L'ultima sconfitta risale alla stagione 2019-20, quando il Milan perse per 2-1. Gol di Immobile e Correa, per il Milan autorete di Bastos che deviò un bellissimo tentativo a rete di Piatek.

12.10 - La sfida di questo pomeriggio tra Milan e Lazio sarà diretta dall'arbitro Rapuano di Rimini. Sarà la quinta sfida diretta da lui, tutte quest'anno. Finora un pareggio a Cremona, una sconfitta interna ai supplementari contro il Torino, e poi due vittorie, quella di Monza per 1-0 ma soprattutto il roboante 4-0 inflitto al Napoli nel suo stadio

11.54 - Olivier Giroud è l'unica punta rossonera che quest'anno in campionato è riuscita a mantenere un rendimento costante. Nonostante questo il peso dell'età ma soprattutto delle tantissime partite giocate negli ultimi 365 giorni ne hanno condizionato il rendimento: il francese non trova il gol in campionato dal 13 marzo scorso. In quell'occasione aprì le danze contro la Salernitana che poi trovò il pareggio. Nel rush finale e nelle partite decisive che aspettano il Milan serve il suo zampino, com'è accaduto la scorsa stagione e come è accaduto contro il Napoli in Champions.

11.39 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Milan e Lazio:

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV uomo: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

11.04 - Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo italiano, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così della sfida di questo pomeriggio tra Milan e Lazio: "Sono onesto. Il Milan che ho visto con la Cremonese mi è parso abbastanza in difficoltà. Ha fatto molta fatica, soprattutto nel secondo tempo. Non mi aspetto che sia semplice per i rossoneri, anche perché la Lazio sta bene. È, in ogni caso, decisiva per la qualificazione in Champions. Se il Milan facesse un passo falso e Roma e Atalanta vincessero, la qualificazione diventerebbe praticamente impossibile. C’è anche pertanto una componente di pressione in gioco non indifferente”. (QUI l'intervista completa)

10.43 - Stefano Pioli ha optato per inserire oggi contro la Lazio i titolarissimi. L'unico dubbio per l'allenatore rossonero rimaneva sulla fascia destra con tre giocatori papabili ma due, Messias e Diaz, in ballottaggio più di Saelemaekers. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport alla fine dovrebbe essere il brasiliano a ritrovare la maglia da titolare.

10.32 - La sfida tra Milan e Lazio sarà visibile in diretta su DAZN. Tutti i tifosi rossoneri potranno seguire comunque la sfida contro i ragazzi di Sarri anche qui su MilanNews.it grazie al nostro consueto live testuale

10.26 - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Milan (ore 15:00) allo Stadio Giuseppe Meazza. C'è Mattia Zaccagni.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.

10.15 - I rossoneri si affidano ai propri uomini migliori: "Giroud-Leao per un Milan in formato europeo", recita Tuttosport. Sia Olivier Giroud che Rafael Leao sono i giocatori, numeri alla mano, davvero insostituibili per i rossoneri e sono chiamati a dieci giorni da fuoriclasse: prima la Lazio, poi la doppia sfida con l'Inter inframezzata dalla trasferta di La Spezia. Fu questa coppia formata da generazioni diverse che l'anno scorso portò i gol e gli assist nella volata finale che traghettò il Milan verso il diciannovesimo scudetto della propria storia. Quest'anno Pioli chiede un esercizio molto simile, traguardi diversi ma dall'importanza quasi equiparabile.

10.00 - Pioli confermerà Maignan tra i pali, con la linea a quattro difensiva che dovrebbe vedere il ritorno di Tomori al fianco di Kjaer: sulle fasce Calabria - in ballottaggio con Florenzi - e Theo, anche lui di nuovo in campo dopo un turno di riposo. A centrocampo tornano i tre titolarissimi: Krunic e Tonali mediani con Bennacer che potrebbe agire nuovamente da trequartista. Infine l'attacco con Leao e Giroud inevitabilmente in campo. A destra dubbio da sciogliere per lo staff rossonero con Messias che sembra in vantaggio su Brahim Diaz e Saelemaekers.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Inizia oggi un mese di fuoco per il Milan che alle 15, a San Siro, ospita la Lazio in una partita che sa di spareggio per un posto in Champions League. I rossoneri sono sesti in classifica e non possono più sbagliare, cercando anche di non farsi distrarre dall'impegno di mercoledì: l'euroderby di andata contro i cugini dell'Inter. Pioli non farà più calcoli e si affida totalmente ai suoi uomini migliori. Seguite su MilanNews.it l'avvicinamento al big match di questo pomeriggio con tutti gli aggiornamenti live. Restate con noi!!!