MN - Pistocchi su Milan-Lazio: "Non sarà semplice per i rossoneri: sfida decisiva"

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo italiano, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così della sfida di questo pomeriggio tra Milan e Lazio: "Sono onesto. Il Milan che ho visto con la Cremonese mi è parso abbastanza in difficoltà. Ha fatto molta fatica, soprattutto nel secondo tempo. Non mi aspetto che sia semplice per i rossoneri, anche perché la Lazio sta bene.

È, in ogni caso, decisiva per la qualificazione in Champions. Se il Milan facesse un passo falso e Roma e Atalanta vincessero, la qualificazione diventerebbe praticamente impossibile. C’è anche pertanto una componente di pressione in gioco non indifferente”.