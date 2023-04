LIVE MN - Milan-Lecce (2-0): tre punti importanti, decide un super Leao!

Il Milan torna a vincere in campionato dopo il pareggio a Bologna. Ottima prestazione e successo molto importante per i rossoneri, che salgono in classifica al quinto posto al pari della Roma e a +2 dall'Inter a quota 56 punti. Decide una super doppietta di Leao, che sale a dodici gol in campionato. Continua la rincorsa alla zona Champions!

94' Finisce qui.

92' Rischio per i rossoneri, indecisione tra Tomori e Maignan. Alla fine la palla termina tra le braccia del portierone.

90' Quattro minuti di recupero.

86' Occasione Milan con Kalulu su assist di De Ketelaere, ma la posizione del belga era inizialmente di fuorigioco.

82' Ora il Milan gestisce il pallone.

78' Cambio nel Milan: fuori Brahim e Leao, dentro De Ketelaere e Origi.

77' Ripartenza Milan con Theo, scambio con Brahim e palla che termina altissima.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! CHE GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! RADDOPPIA IL MILAN!!!!! Come contro il Napoli, Leao parte da centrocampo, si fa strada da solo, arriva in area e con un mancino preciso realizza la rete del raddoppio!

74' Destro di Banda dal limite, Maignan fa sua la sfera.

73' OCCASIONE MILAN! Grande giocata di Leao vicino alla linea di fondo campo, scavetto su Falcone e palla che termina fuori. Che chance!

71' Cross di Strefezza, Voelkerling gira di testa ma non trova la porta.

69' Risponde il Lecce! Botta da fuori area di Strefezza, Maignan devia in corner.

68' OCCASIONE MILAN! Sponda di Rebic per Brahim Diaz, conclusione da ottima posizione ma troppo centrale.

64' Cambio nel Lecce: dentro Voelkerling e Strefezza, fuori Di Francesco e Ceesay.

61' Occasione Milan. Azione bellissima dei rossoneri in ripartenza, Leao serve Theo sulla sovrapposizione, cross per Brahim che viene anticipato al momento del tiro.

57' Triplo cambio nel Milan: fuori Thiaw, Messias e Tonali, dentro Kjaer, Saelemaekers e Bennacer.

53' Punizione pericolosa per il Lecce, Thiaw spazza via la minaccia.

49' Ripartenza Milan guidata da Theo, scambio con Leao, apertura per Tonali che sbaglia l'ultimo passaggio.

45' Si riparte!

I rossoneri vanno negli spogliatoi in vantaggio a fine primo tempo dopo quarantacinque minuti difficilissimi per la squadra di Pioli. Lecce molto chiuso e compatto nella propria metà campo, bravo a fare intensità in mezzo al campo e raddoppiando sugli esterni del Milan. Bravi i rossoneri a sbloccare il match da palla inattiva grazie a Rafa Leao.

49' Fine primo tempo.

47' Corner Lecce. Colpo di testa di Baschirotto, Messias salva tutto di testa davanti a Maignan.

45' Tre minuti di recupero.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Schema del Milan su corner: scambio tra Messias e Tonali, cross del numero otto sul secondo palo, terzo tempo di Leao che schiaccia il pallone e trova un gol che sblocca una partita complicatissima!

38' Grande scambio tra Theo e Brahim sulla sinistra, altro corner guadagnato dal Milan.

34' Confusione in area Lecce, alla fine Baschirotto spazza via la minaccia.

31' Lancio di Thiaw per Rebic che cerca di sorprendere Falcone di testa, senza grandi risultati.

26' Primo giallo dl match: ammonito Thiaw.

23' Lugno possesso palla dei rossoneri.

21' Ripartenza Milan con Leao per vie centrali, palla a Rebic sulla sinistra che cerca Messias. Il brasiliano guadagna un corner.

20' Mancino dalla distanza di Oudin, blocca Maignan in due tempi.

18' Palo del Lecce! Altro cross pericolo di Oudin, Banda arriva dalla parte opposto del cross e di testa colpisce in pieno in legno da due passi. Milan graziato!

15' ANNULLATO! Dopo un check al VAR, Chiffi cancella il rigore assegnato ai rossoneri.

14' RIGORE PER IL MILAN! Intervento di Baschirotto su Theo.

13' Botta di Tonali dalla distanza di Tonali, Falcone si distende e salva tutto.

10' Si fa vedere il Lecce. Cross di Oudin dalla destra, Maignan interviene e fa suo il pallone.

7' Lecce molto chiuso nella propria metà campo, difficoltà per i rossoneri nel trovare spazi.

3' Cross di Theo dalla sinistra, torre di Rebic per Messias che si era inserito nel cuore dell'area ma sbaglia lo stop.

1' Inizia il match! Primo possesso per il Lecce.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro, dove questa sera andrà in scena Milan-Lecce, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Una gara importa per i rossoneri, che vogliono sfruttare la caduta della Lazio contro il Torino per avvicinarsi ai biancocelesti. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. A disp.: 83 Mirante, 1 Tatarusanu, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 46 Vranckx, 14 Bakayoko, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 27 Origi, 11 Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Banda, Ceesay, Di Francesco. A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Strefezza, Voelkerling, Maleh, Cassandro, Pezzella. All. Marco Baroni