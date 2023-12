live mn - Milan-Monza (3-0): tre gol e tre punti. Il Milan accorcia sulla Juve. Ma gli infortuni...

vedi letture

FINE PARTITA - Il Milan ritrova il sorriso in campionato. Dopo il passo falso contro l'Atalanta e la vittoria in Champions, i rossoneri tornano alla vittoria in Serie A con una bella prestazione contro il Monza a San Siro. I rossoneri hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Reijnders, del debuttante Simic e di Okafor. Ci sono comunque due note amarissime, gli infortuni dello stesso Okafor e di Pobega che ora andranno valutati. Il Diavolo accorcia sulla Juve che ora è a +5 e mette pressione all'Inter impegnata questa sera all'Olimpico contro la Lazio.

92' Gagliardini ferma Theo in contropiede con un brutto fallo: ammonito

90' Quattro minuti di recupero

90' Altro contropiede sprecato dal Milan! Bennacer fa ripartire la squadra e Chukwueze trova bene Giroud che però cincischia e conclude male

85' Contropiede del Milan tre contro uno: palla per Theo che accelera ma Akpa Akpro rinviene con gran tempismo e ferma il pericolo

81' Check al Var per un contatto in area di rigore del Milan: tutto regolare per la sala video. Aureliano fa proseguire

80' Incredibile a San Siro. Okafor prova un cambio gioca ma si deve fermare toccandosi dietro la coscia. Lo svizzero deve essere sostituito: al suo posto Chukwueze. Secondo infortunio della partita per il Diavolo, incredibile.

76' GOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAN! AZIONE FA-VO-LO-SA!! Stupenda giocata di Reijnders che salta un avversario e poi scucchiaia per Giroud che, spalle alla porta, appoggia per Okafor che accorre e scaraventa nell'angolino un rigore in movimento. Terzo gol in campionato per lo svizzero e terzo gol per il Milan!

75' Ci prova Gagliardini di testa su corner: Maignan non si fa sorprendere

73' Okafor subito protagonista: lo svizzero sguscia sulla sinistra sfruttando la sponda di Giroud e cerca l'angolo più lontano ma Di Gregorio è attento

67' Triplo cambio per il Milan: escono Leao, Kjaer e Loftus-Cheek, entrano Okafor, Bennacer e Bartesaghi

66' Il Monza spinge: Ciurria si fa trovare pronto sul secondo palo e per fortuna del Milan colpisce male e la palla finisce alto

64' Doppio cambio per il Monza: fuori Pessina e Colpani, dentro Akpa Akpro e Valentin Carboni

62' Subito reazione del Milan: Theo crossa per il taglio di Giroud che però gira alto con il piede

61' MIRACOLO DI MAIGNAN! Ennesimo miracolo di Maignan che vola su conclusione ravvicinata e a botta sicura di Colpani

57' Mezzo brivido per il Milan con il neoentrato Ciurria che si accentra e prova la botta da lontano: tiro che non va lontanissimo dalla traversa

55' Primo giallo per il Monza: Carboni ammonito dopo aver fermato il contropiede di Pulisic

54' Doppio cambio per il Monza: fuori Kyriakopoulous e Colombo, dentro Maric e Ciurria

53' Simic va vicino ancora al gol: colpisce di testa da angolo ma la palla va fuori

49' Milan parte più accorto ma sfrutta gli spazi in contropiede: cavalcata di Theo a tutto campo che serve Pulisic al limite che controlla ma perde l'attimo per il tiro che viene deviato ed è facile preda di Di Gregorio

46' Si riparte: nessun cambio nè per il Milan nè per il Monza

FINE PRIMO TEMPO - Ottimo Milan nel primo tempo che apre e chiude con il botto! Partenza sprint dei rossoneri che dopo tre minuti si ritrova in vantaggio con un bel gol di Reijnders. Poi il Diavolo va vicino al raddoppio: non trovandolo i ritmi si abbassano e Pobega esce per infortunio, favorendo l'esordio assoluto di Simic, giovane della primavera. In chiusura di frazione è proprio Simic a trovare il gol del raddoppio su assist di Leao, bagnando una prima da favola. Ora il Milan deve mantenere il vantaggio anche nel secondo tempo: questa sarà la vera prova, visti i precedenti.

45' Saranno due i minuti di recupero

44' TRAVERSA DI PULISIC! Tiro favoloso dell'americano che da fermo, a giro, disegna un arco che sbatte sulla traversa a Di Gregorio ampiamente battuto

41' GOOOOOOOOOOOOLLLLLL DEL MILAAAAAAAAN!!! HA SEGNATO JAN-CARLO SIMIC!!! INCREDIBILEEEE!!! Sugli sviluppi del corner Leao lavora benissimo il pallone sulla destra e la mette dentro per Simic che da centravanti attacca lo spazio e anticipa il difensore avversario, insaccando a porta vuota. Che esordio! 2-0 Milan, meritato!

40' MIRACOLO DI DI GREGORIO! Super azione di Leao e Giorud che triangolano meravigliosamente: Rafa porta palla e apre il campo per Florenzi che da buona posizione prova un gran diagonale ma trova una super risposta del portiere del Monza

38' Colpo involontario al volto per Florenzi: solo un po' di dolore con il laterale che si rialza senza problemi

34' Primo giallo della partita: ammonito Reijnders. La successiva punizione di Colpani vola alta sopra la traversa di Maignan

31' Ci prova il Monza con l'ex Inter D'Ambrosio che penetra dalla destra e mette palla in mezzo: Kjaer chiude in angolo

28' Grandissimo destro di Florenzi che ci prova dai 20 metri con una gran botta: reattivo Di Gregorio che respinge

24' Simic si sistema come braccetto di destra mentre Tomori si sposta a sinistra: si rimane con la difesa a tre

23' Non ce la fa Pobega, ennesimo problema fisico per il Milan. Esordio per il 2005 Jan-Carlo Simic

22' Problemi per Pobega che è fermo a terra, si prepara Simic all'esordio

20' Gran recupero di Reijnders che fa partire il contropiede di Loftus che prova la botta da fuori dopo il coast to coast: pallone deviato da un difensore in angolo. Dal corner ci prova sempre l'inglese di testa ma la conclusione è centrale.

16' Il Milan abbassa un po' i ritmi ora e ci prova il Monza: bella iniziativa di Mota sulla sinistra che serve Colombo che controlla spalle alla porta e prova a sorprendere Maignan sul primo palo. Esterno della rete

10' Bel lavoro di Giroud come sponda che appoggia per Leao che ci prova con il sinistro da fuori: conclusione un po' troppo ottimista che si alza sopra la traversa

8' ANCORA IL MILAN! Leao sprigiona i cavalli sulla fascia e serve a rimorchio Theo che conclude a botta sicura: si oppone Di Gregorio

7' Il Milan in tutto questo sin dal fischio di inizio si è sistemato con la difesa a tre, formata da Tomori, Kjaer e Pobega che scende. Theo e Florenzi alti sulle fasce, anche se l'italiano spesso viene dentro il campo

6' Dopo l'intervento difensivo un po' di apprensione per Kjaer che si tocca la coscia: forse una botta

5' Prova a rispondere subito il Monza, un rimpallo favorisce Colombo il cui tiro è rimpallato da Kjaer che si immola al tempo giusto

3' GOOOOOOL DEL MILAN!!!! REIJNDERS! Il Milan concretizza un ottimo avvio. L'olandese vede uno spazio nella difesa brianzola, si infila in mezzo a quattro avversari, dribblandoli con un bel gioco di gambe e un paio di rimpalli, prima di concludere con la punta del piede. La palla finisce sotto le gambe di Di Gregorio. Che avvio dei rossoneri!!

3' OCCASIONE MILAN! Ottimo avvio dei rossoneri, con Pulisic che scende bene sulla destra e crossa per la testa di Giroud, ma la sua girata finisce poco sopra la traversa

2' Subito una bella giocata di Giroud che manda Loftus in profondità ma Di Gregorio esce bene con i piedi fuori dall'area

1' Si comincia a San Siro!

- Prima della partita si osserva un minuto di raccoglimento per Antonio Juliano, ex giocatore e dirigente del Napoli

- L'arbitro della sfida sarà Aureliano di Bologna, che sarà coadiuvato da Scarpa e Yoshikawa. Al Var ci saranno Paterna e Mazzoleni. Quarto uomo Ayroldi.

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Simic, Nsiala, Bartesaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria.

--------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Appuntamento all'ora di pranzo per il Milan che tra pochissimi minuti scenderà in campo a San Siro contro il Monza nel lunch match valido per la sedicesima giornata di Serie A. L'obiettivo dei rossoneri è quello di dare seguito al risultato vincente a Newcastle in Champions League e di tornare alla vittoria in campionato. Seguite la partita, azione dopo azione nel nostro live testuale!