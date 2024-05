live mn Milan-Roma (2-5): la stagione rossonera si chiude con un ko in amichevole

93' Fine della partita.

90' Tre minuti di recupero.

82' Altri cambi nella Roma: entrano Mirra, Almaviva e Tumminelli per Ndicka, Aouar e Dybala.

81' Jimenez ad un passo dal gol: scucchiaiata di Adli per lo spagnolo che calcia al volo dal limite dell'area e colpisce in pieno l'incrocio dei pali.

77' GOL DELLA ROMA!!! I giallorossi trovano il quinto gol della loro partita, questa volta con Azmoun che batte Nava con un destro che colpisce prima il palo e poi finisce in rete.

74' Ci prova ancora Bartesaghi con un bel sinistro da posizione defilata, Boer respinge anche questa conclusione dei rossoneri.

73' Nel Milan esce Kalulu, al suo posto dentro Simic.

71' Due sostituzioni nella Roma: fuori Angelino e Huijsen, dentro Litti e Della Rocca.

68' Nardozzi controlla in area e prova per due volte la conclusione: la prima viene respinta da Tomori, mentre la seconda finisce alta sopra la traversa.

67' Altri due cambi di Bonera: fuori Pobega e Reijnders, dentro Zeroli e Terracciano.

66' Bella conclusione di Reijnders, Boer non si fa sorprendere e respinge la conclusione dell'olandese che è sicuramente uno dei più attivi in campo nelle file rossonere.

59' Gran botta da fuori area di Musah con il destro, pallone a lato.

57' GOL DI DYBALA!!! Altro gol della Roma con un bel sinistro a giro dell'argentino che batte un incolpevole Nava.

56' Doppio cambio nella Roma: fuori Llorente e Baldanzi, dentro Feola e Nardozi.

55' GOL DI OKAFOR!!! Reazione immediata del Milan che accorcia le distanza con lo svizzero ceh batte Boer con un bel diagonale con il sinistro che si insacca all'angolino.

54' TERZO GOL DELLA ROMA!!! Tris giallorosso con Angelino che batte Nava con un diagonale con il sinistro.

53' Pobega calcia con il sinistro dalla distanza, Boer non blocca il pallone ma per sua fortuna non finisce in rete.

51' Bartesaghi ci prova con il sinistro dlla distanza, palla che sfiora il palo.

47' Occasione per la Roma: cross in area, Smalling salta tutto solo e di testa da ottima posizione non trova la porta, con il pallone che finisce alto sopra la traversa.

46' Grande azione personale di Rejnders che trova Okafor in area di rigore, conclusione dello svizzero che colpisce il palo dopo la deviazione di Boer.

45' Iniziata la ripresa.

- Sei cambi nel Milan durante l'intervallo: dentro Nava, Okafor, Musah, Thiaw, Tomori e Bartesaghi, fuori Calabria, Gabbia, Theo, Florenzi, Giroud e Sportiello. La Roma manda invece in campo Azmoun per Abraham e Boer per Svilar.

- Il primo tempo dell'amichevole tra Milan e Roma si è concluso 2-1 per i giallorossi: la squadra di De Rossi è passata in vantaggio con Baldanzi al 27', dieci minuti dopo è arrivato il pareggio rossonero con uno splendido gol di Theo Hernandez che ha battuto Svilar con una perfetta conclusione al volo dal limite dell'area che si è insaccata all'angolino. Poco prima del fischio finale della prima frazione di gioco è arrivato però il nuovo vantaggio della Roma con Abraham.

47' Fine primo tempo.

47' GOL ROMA!!! I giallorossi tornano avanti con Abraham che batte Sportiello con un bel sinistro dal centro dell'area di rigore dopo un cross di Angelino dalla sinistra.

46' Spunto di Dybala in area, cross dell'argentino per Abraham che colpisce di testa, Sportiello stavolta non si fa sorprendere e respinge la conclusione dell'attaccante della Roma.

45' Un minuto di recupero.

45' THeo Hernandez prova a ripetersi dalla distanza, ma stavolta la sua conclusione con il sinistro finisce a lato.

44' Aouar ci prova con il destro da fuori area, pallone alto.

41' Pobega serve in profondità Calabria che arriva a tu per tu con Svilar che respinge la conclusione del capitano rossonero.

37' CHE GOL DI THEO HERNANDEZ!!! Cross dalla destra di Aldi per il terzino francese che calcia al volo dal limite dell'area e la palla si insacca all'angolino alla sinistra di Svilar.

31' Adli si accentra dalla sinistra e prova il destro appena dentro l'area, ma non colpisce bene e palla finisce ampiamente a lato.

29' Incursione in area di Theo, tocco per Giroud che viene anticipato da Huijsen poco prima di calciare. Dopo il tocco del difensore giallorosso la palla è finita sul palo prima di andare in corner.

27' GOL ROMA!!! Giallorossi in vantaggio con Baldanzi che con il sinistro batte Sportiello che si è fatto sorprendere in questa occasione.

23' Theo Hernandez riceve palla a destra e prova il sinistro a giro, il pallone viene deviato da Reijnders con la schiena e sfiora il palo alla destra di Svilar.

21' Smalling recupera palla e prova il destro dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa.

17' Corner per il Milan: cross di Adli, sul secondo palo Gabbia prova la sponda di testa, ma la palla finisce tra le braccia di Svilar.

14' Tentativo dalla distanza di Dybala, pallone alto sopra la traversa.

13' Angolo per il Milan dalla sinistra: Adli cerca Kalulu all'altezza del primo palo, dopo un rimpallo con Smalling la palla colpisce il francese e finisce sul fondo.

12' Tocco filtrante di Abraham in area per l'inserimento di Llorente, Sportiello anticipa il difensore della Roma in uscita bassa.

5' Gabbia recupera palla in mezzo al campo, uno-due con Giroud, e conclusione con il destro da fuori area del difensore rossonero, pallone a lato.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta l'amichevole tra Milan e Roma che si giocherà all’Optus Stadium di Perth, in Australia. Dopo l'addio di Stefano Pioli, per questa partita, sulla panchina dei rossoneri ci sarà Daniele Bonera, futuro allenatore della squadra Under 23 milanista.

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Roma:

MILAN: Sportiello, Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Reijnders, Adli, Pobega, Florenzi, Giroud, Jimenez. A disp.: Nava, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Tomori, Thiaw, Terracciano, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All.: Bonera.

ROMA: Svilar, Llorente, Huijsen, Smalling, N'Dicka, Bove, Aouar, Angelino, Baldanzi, Dybala, Abraham. A disp.: Boer, Kehayov, Karsdorp, Azmoun, Nardozzi, Feola, Almaviva, Mirra, Litti, Della, Tumminelli. All.: De Rossi.