live mn - Milan-Sassuolo (1-0): una vittoria per chiudere il 2023. Decide Pulisic

vedi letture

Dopo quattro anni di digiuno, il Milan vince di misura contro il Sassuolo a San Siro. Vittoria - ancora una volta - nel segno di un super Christian Pulisic, autore del sesto gol stagionale. L'ultima partita del 2023, dunque, offre un po' di ossigeno ai rossoneri che chiudono l'anno a quota 36 punti e a -9 dalla vetta.

94' Finisce qui! Milan-Sassuolo 1-0.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Adli imbuca per Reijnders sulla destra, scarico per Chukwueze che cerca il colpo da biliardo ma la palla non gira abbastanza.

88' Cambio nel Sassuolo: fuori Laurentie e Tharsvetd, dentro Mulattieri e Ceide.

87' Cartellino giallo per Castillejo,

83' Corner Sassuolo, Maignan vola e fa suo il pallone.

80' Cambio nel Milan: fuori Leao e Kjaer, dentro Chukwueze e Simic.

77' Destro di Florenzi al volo da fuori area; palla poco alta sopra la traversa.

74' Cambio nel Milan: fuori Loftus-Cheek, dentro Zeroli all'esordio con la maglia del Milan.

72' Destro potente di Laurentie dal limite dell'area, Maignan si distende e blocca a terra.

70' Cambio nel Sassuolo: esce l'infortunato Berardi, dentro Castillejo.

67' Corner Milan: colpo di testa di Kjaer, palla larga.

64' Cambio nel Sassuolo: fuori Bajrami, dentro Volpato.

62' Cambio nel Milan: fuori Giroud e Bennacer, entro Jovic e Adli.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! MILAN IN VANTAGGIOOO!!! Palla visionaria di Bennacer che mette in porta Pulisic e che a tu per tu con Consigli non sbaglia. 1-0!

57' Destro di Laurentie da fuori area, para Maignan.

56' Ci prova Berardi da fuori area, deviazione e corner per il Sassuolo.

52' Bellissima azione personale di Pulisic sulla destra, scarico per Reijnders che tutto solo calcia malissimo!

50' Ci prova Toljan dal limite dell'area, blocca Maignan.

45' Si riparte!

Terminano i primi quarantacinque minuti tra Milan e Sassuolo. Brutta prestazione dei rossoneri, che ancora una volta sono stati salvati da un super Maignan su Berardi. Davanti la soluzione offensive sono veramente poche, se non qualche cross per Giroud o tiro da fuori area. Per vincere serve ben altro.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Corner Milan, carambola in area ma Consigli è attento e interviene.

43' Punizione di Florenzi dal limite dell'area, la palla sbatte sulla barriera.

41' Mancino di Berardi da fuori area, Maignan attento.

39' Ci prova Bajrami da fuori area, blocca Maignan.

34' Mancino di Pulisic da fuori area, conclusione in curva.

33' Super Maignan! Conclusione insidiosa di Berardi, grande intervento del francese!

31' Gol del Milan con Leao su assist di Florenzi, ma il portoghese viene trovato ancora in posizione di fuorigioco.

28' Botta di Loftus-Cheek da fuori area, conclusione fuori di molto.

25' Occasione Milan: bellissimo pallone di Bennacer per Leao, ma la conclusione del portoghese viene deviata da consigli il corner.

22' Corner per il Milan che si rivela uno schema: Bennacer calcia in porta, palla fuori di poco.

17' Bennacer cerca Leao sul secondo palo, Consigli anticipa il portoghese in uscita alta.

13' Cross di Leao dalla sinistra, nessuno taglia verso la porta e la palla si spegne in fallo laterale.

10' Ancora Milan! Reijnders recupera sulla trequarti avversaria, conclude ma non inquadra la porta.

7' Destro secco di Reijnders da fuori area, Consigli respinge come può. L'azione prosegue con il gol di Bennacer su assist di Giroud, ma il francese era in netto fuorigioco.

6' Bordata di Loftus-Cheek dal limite dopo un recupera nella metà campo avversaria, ma Erlic si oppone col corpo.

4' Palla di Loftus-Cheek in profondità per Leao che pasticcia sul pallone, ma fortunatamente viene trovato in posizione di fuorigioco.

2' Rischia Maignan con palla tra i piedi su pressing di Pinamonti.

1' Si parte! Primo possesso per il Milan.

- Le squadre entrano in campo. Rossoneri in completo 'Home', Sassuolo total white.

Dopo il pareggio con la Salernitana, il Milan non può più sbagliare. Chiudere l'anno a San Siro con una vittoria sarebbe la giusta motivazione per iniziare bene il 2024 tra Coppa Italia, Empoli ed Europa League, oltre al recupero di diversi tasselli fondamentali come Kalulu e Thiaw. Contro il Sassuolo, dunque, i rossoneri si giocheranno molto, a partire dal terzo posto in classifica, che ormai si fa sempre più corta. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali delle squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Nsiala, Simic, Krunic, Adli, Zeroli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze, Jovic. Allenatore: Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ferrari, Erlic, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstved; Berardi, Bajrami, Laurentie; Pinamonti. A disposizione:Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ceide, Alvarez, Castillejo, Viti, Volpato, Lipani, Tressoldi. Allenatore: Dionisi.