live mn - Napoli-Milan (2-2): poco Milan nella ripresa, il Napoli la pareggia. Un punto a testa al Maradona

vedi letture

FINE PARTITA - Primo tempo brillante, secondo tempo da incubo. Si può riassumere così la gara del Milan al Maradona. Nei primi 45 minuti i partenopei non creano molti pericoli e i rossoneri giocano sul velluto portandosi sul 2-0 grazie alla doppietta di testa di Giroud, sprecando anche diverse altre occasioni. Nella ripresa esce Pulisic per una contrattura e il Napoli si butta all'attacco e al 60° ha già pareggiato i conti con Politano e Raspadori. Una occasioni sprecata grande per il Milan che poteva portarsi a casa tre punti pesantissimi. Milan terzo in classifica: tre punti dall'Inter capolista e uno dalla Juventus.

95' MIRACOLO DI MAIGNAN! Kvaratshelia ha la palla della vittoria ma Maignan si fa perdonare respingendo con il piede...

91' CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Cross di Reijnders in area: la spizza Jovic sul secondo palo dove arriva Calabria che non riesce a segnare!

90' Quattro minuti di recupero

90' Ci prova Krunic di testa: la sua girata è imprecisa

89' NAPOLI IN DIECI! Romero viene steso in ritardo da Natan nei pressi dell'area: il brasiliano era già ammonito e si guadagna il secondo cartellino

87' Esce Pellegrino, zoppicando, al suo posto entra Florenzi. I centrali difensivi sono finiti

86' Zanoli ammonito per un brutto fallo su Theo

82' Ultimo cambio per il Napoli: fuori Politano, dentro Zanoli

80' Doppio cambio nel Milan: escono Leao e Giroud, entrano Okafor e Jovic. Reazione polemica di Giroud

78' Errore del Milan in fase di impostazione. Musah spende il fallo e viene ammonito

77' Quarto cambio nel Napoli: entra Anguissa, esce Zielinski

70' Espulso Luciano Vulcano, componente dello staff tecnico di Pioli

68' Bella combinazione Leao-Musah che libera il portoghese al tiro da fuori: Meret, attento, devia in angolo. Segnali di risveglio rossonero. Pellegrino di testa su angolo colpisce di testa bene ma centrale

66' Theo calcia la punizione in modo terribile

65' Ammonito Di Lorenzo: il capitano del Napoli ha atterrato Leao in velocità sulla fascia

63' GOL NAPOLI. Botta di Raspadori su punizione dal limite dell'area che sorprende un non perfetto Maignan sul suo palo

62' Ammonito Romero che stende Zielinski al limite dell'area

61' Ora il Napoli attacca con convinzione

59' ERRORE DI MAIGNAN! Sbaglia una facile uscita il francese e favorisce la conclusione di Kvaratskhelia che da pochi passi si vede deviare la conclusione da un provvidenziale intervento di Tomori

58' MAIGNAN SI SALVA! Il portiere rossonero respinge di piede una conclusione ravvicinata Di Lorenzo che si era inserito da dietro

57' COSA SI E' MANGIATO IL MILAN! Disces di Theo e Leao sulla sinistra: il portoghese serve il francese in mezzo all'area che però non ne approfitta. Lo stesso fa Romero sul secondo palo che scivola sul più bello. Si salva il Napoli

55' Primo giallo anche per il Milan: Reijnders ammonito

53' Riparte il Milan con Leao che può aprire per Romero sulla destra ma va da solo e prova un difficile pallonetto da fuori area che si spegne sul fono. Ammonito Natan per un fallo su cui era stato concesso il vantaggio

50' GOL NAPOLI. I padroni di casa tornano in partita alla prima occasione del secondo tempo. Politano si inserisce dalla destra, si libera di Pellegrino, rientra sul sinistro e da pochi metri fulmina Maignan. 1-2

46' Si riparte al Maradona!

46' Cambio nel Milan. Esce Pulisic ed entra Romero. Triplo cambio nel Napoli. Entrano Simeone, Ostigard e Oliveira al posto di Elmas, Rrahmani e Mario Rui.

FINE PRIMO TEMPO - Intervallo al Maradona nel big match tra Napoli e Milan. Dopo un'occasione sprecata in avvio, Olivier Giroud è salito in cattedra con una doppietta di testa: primo gol al 22°, secondo al 31°. Ritorno al gol dopo quasi due mesi per il francese. I rossoneri vanno in vantaggio dunque di due gol alla pausa. C'è anche qualche nota negativa in casa Milan con Pierre Kalulu che ha lasciato il campo al 19° minuto: al suo posto Pellegrino che esordisce così in rossonero.

50' ANCORA MILAN! COntropiede di Theo che trova Pulisic: tiro ribattuta. La palla finisce dalle parte di Musah che prova a sorprendere Meret sul primo palo che è attento

49' Scende ancora sulla destra il Milan con Calabria. Il cross non è perfetto ma Giroud riesce comunque con un'acrobazia a concludere verso la porta. Meret controlla facilmente

45' Cinque minuti di recupero

45' Ci prova il Napoli. Zielinski penetra dalla destra e appoggia per Raspadori che calcia alto da buona posizione

41' COSA SPRECA REIJNDERS! Ancora Milan, ancora un'occasione. Azione avvolgente che libera Theo a sinistra. Il francese trova Reijnders a rimorchio in area ma l'olandese apre il piattone e spara incredibilmente alto

39' Grande azione di Pulisic in ripartenza che trova un varco per Reijnders: l'olandese prova la conclusione da fuori, venendo murato. Peccato! C'era Leao libero a sinsitra

35' ANCORA IL MILAN! I rossoneri cercano di sfruttare l'inerzia: break di Musah che appoggia per Giroud che apre a sua volta per Pulisic sulla destra. L'americano rientra sul sinistro ma il suo tiro è ribattuto

33' Grande giocata difensiva di Leao che chiude un'azione pericolosa del Napoli

31' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAN!!!!!!!!!!! ANCORA LUI! ANCORA OLIVIER GIROUD! ANCORA DI TESTA! Rossoneri attaccano sulla destra: Calabria crossa di prima e pennella sulla testa del numero 9 che gira di testa, da un bacino al palo e segna la personale doppietta. Doppio vantaggio Milan al Maradona!

30' Mario Rui prova a sorprendere Maignan da dietro la trequarti: il pallone finisce sul fondo

27' Grande azione di Kvaratskhelia che semina i diretti concorrenti sulla sinistra e mette basso in mezzo. Sul secondo palo arriva Politano che sciupa clamorosamente. Primo vero brivido per i rossoneri

27' Si riprende a giocare

25' Tensione tra la Curva A dei tifosi del Napoli e il settore ospiti rossoneri. Lancio di petardi da un settore all'altro. Partita momentaneamente sospesa

24' Politano lanciato verso la rete: Maignan esce con gran tempismo e ferma il napoletano

22' GOOOOOOL DEL MILAAAAAN!!! OLIVIER GIROUUUUUD!!! Giocata di Pulisic sulla destra che pesca il francese tutto solo in mezzo all'area e piega con un colpo di testa le mani di Meret. Milan in vantaggio al Maradona! 0-1.

20' Subito brivido per Pellegrino che rischia sulla pressione avversaria ma riesce ad allontanare

19' Subito una tegola per il Milan. Pierre Kalulu è costretto ad abbandonare il campo. Senza Kjaer e Thiaw è il momento dell'esordio di Marco Pellegrino: entra in campo l'argentino!

17' Non sta bene Kalulu: rientrato oggi titolare, il francese è fermo a terra dopo uno scontro precedente con un avversario

12' Leao punta Di Lorenzo in campo aperto e viene abbattuto. Per Orsato non c'è nulla...

7' Di Lorenzo prima e Rrahmani poi ci provano su sviluppo da calcio d'angolo. Nessun pericolo per Maignan

6' Il Napoli prova a rispondere con un cross basso si Mario Rui: Tomori allontana

2' OCCASIONISSIMA GIROUD! Un tiro deviato di Musah favorisce Giroud in mezzo all'area: Nathan si immola e devia in angolo

1' Subito Milan arrembante: partita che inizia con un ritmo frizzante

1' Fischio di inizio al Maradona!

- Il Napoli con la divisa azzurra, Milan in campo con la maglia rossonera

- L'arbitro della sfida sarà il signor Orsato della sezione di Schio, coadiuvato da Costanzo e Passeri. Al Var ci saranno invece Marini e Paganessi. Quarto uomo Marinelli.

- FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp: Contini, Gollini, Demme, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Anguissa. All. Rudi Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp. Nava, Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Pellegrino, Pobega, Florenzi, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

-------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Benvenuti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dove il Milan scenderà in campo tra pochi minuti per affrontare i partenopei Campioni di Italia, nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A. Non un buon momento per i rossoneri che arrivano da due sconfitte consecutive, in campionato contro la Juventus e in Champions League contro il Psg: la gara contro il Napoli arriva giusto in tempo per dare un segnale di reazione. Seguite tutte le emozioni della sfida sul nostro live testuale!