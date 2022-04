LIVE MN - Primavera, Juventus-Milan (4-1): brutta sconfitta, i rossoneri escono ridimensionati da Torino

Dopo il successo contro l'Hellas Verona, il Milan esce da Torino ridimensionato. Ed è questo uno dei lati negativi di questa squadra: appena i rossoneri acquisiscono fiducia nei propri mezzi, la partita dopo vedono tutto il lavoro andato in fumo. Contro la Juve è stata una lezione di tattica: quattro gol e quattro reti una più bella dell'altra. Tra i rossoneri si salvano solo Gala e Lazetic, che sembrava aver dato una scossa ad inizio secondo tempo.

93' Finisce qui.

90' Tre minuti di recupero.

79' Gol della Juventus. Grande azione dei bianconeri che portano Savona al gol. 4-1.

73' Brutto fallo di Bosisio: giallo per lui.

69' Altra buona azione di Lazetic, palla per Gala che tenta il tiro a giro: Senko blocca.

67' Doppio cambio nel Milan: fuori Roback e Capone, dentro El Hilali e Omoregbe.

64' GOOOOOOOOL! Gran movimento di Lazetic che si sposta il pallone col tacco, assist per Capone che di prima intenzione non sbaglia. 3-1!

60' Prima conclusione di Lazetic: destro dal limite, para Senko.

50' Gol della Juve. Colpo di tacco di Chibozo per Turicchia, destro a giro e gol. Notte fonda per il Milan

45' Inizia il secondo tempo con un cambio nel Milan: fuori Nasti, dentro Lazetic.

Una gara quasi a senso unico se non fosse stato per quei cinque minuti in cui il Milan crea due palle gol clamorose. A salvare la Juventus è Sensko, che si supera in entrambe le occasioni. I rossoneri, per ora, pagano la disattenzioni difensive.

45' Fine primo tempo.

36' Primo giallo del match: ammonito Nasti.

31' Raddoppia la Juventus, che beffa. Dopo l'ottimo momento del Milan, i bianconeri trovano la rete del 2-0 con Bonetti, servito da Mulazzi.

29' ALTRA GRANDE OCCASIONE! Ripartenza del Milan con Di Gesù, palla in profondità per Nasti e altra grande parata di Senko.

28' Sullo sviluppo del corner: Capone fa suo il pallone, appoggio per Gala e Senko blocca.

27' OCCASIONE MILAN! Bellissima azione personale di Gala, conclusione a giro e Senko si supera. Corner per il Milan!

25' Destro di Di Gesù dal limite, Senko si distende e para.

22' Gol della Juventus. Mulazzi entra in area, lascia partire il destro ma Desplanches respinge. Sulla ribattuta Chibozo, a porta sguarnita, non sbaglia. 1-0.

16' Altra occasione per i bianconeri: lancio di Savona per Turco, Obaretin spizza il pallone ma l'attaccante della Juve riesce lo stesso a concludere: grande parata di Desplanches.

13' Azione personale di Chibozo, ma conclusione smorzata. Juve meglio in questo inizio.

11' Follia di Bosisio! Discesa sulla destra di Savona, palla molto vicina al limite dell'area piccola e il centrale rossonero prova il retropassaggio a Desplanches. Alla fine, la difesa del Milan riesce ad uscirne da questa situazione complicata.

9' Conclusione di Hasa, blocca Desplanches.

4' Conclusione di Tolomello, deviazione di un giocatore juventino e corner per il Milan.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, dopo la pausa per le nazionali è il momento di scendere in campo per la ventiseiesima giornata di Primavera 1: la squadra di Mister Giunti affronterà la Juventus, attualmente a +4 dai rossoneri, e che occupa momentaneamente l'ultimo gradino prima della zona playoff, obiettivo del Milan. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!

Formazioni ufficiali:

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Juventus, match valido per la ventiseiesima giornata di Primavera 1:

MILAN (4-3-3): Desplanches, Stanga, Bosisio, Obaretin, Bozzolan, Di Gesù. Gala, Tolomello, Roback, Nasti, Capone. A disp.: Nava, Pseftis, Nsiala, El Hilali, Camara, Foglio, Omoregbe, Bjorklund, Lazetic, Rossi, Piantedosi, Eletu. All.: Giunti.

JUVENTUS (4-4-2): Senko, Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia, Mulazzi, Omic, Bonetti, Hasa, Turco, Chibozo. A disp.: Scaglia, Daffara, Citi, Rouhi, Fiumano, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa. All.: Bonatti.