live mn Verso Cagliari-Milan: Camarda e Leao titolari, Chuku torna dal 1'

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda.

11.51 - Ecco la probabile formazione del Cagliari: (4-2-3-1) Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

10.56 - Questa la squadra arbitrale che diriger la sfida:

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MELI - ALASSIO

IV uomo: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

10.02 - Stasera in casa del Cagliari chi farà coppia con Malick Thiaw al centro della difesa rossonera? Fikayo Tomori è in vantaggio su Strahinja Pavlovic per partire dal primo minuto al fianco del tedesco, il quale è reduce da gol di testa contro il Real Madrid in Champions League. A completare la linea a quattro davanti a Maignan, come terzini ci saranno Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra.

09.23 - Rispetto a Madrid, tornerà dal primo minuto Samuel Chukwueze, mentre per il resto scenderà in campo la stessa formazione che ha iniziato il match di martedì contro il Real Madrid, con in mezzo al campo l'insostituibile coppia Fofana-Reijnders.

09.00 - Dopo la grande vittoria in Champions League in casa del Real Madrid, per il Milan è il momento di tornare a pensare al campionato ed in particolare alla trasferta di Cagliari, ultima partita prima della sosta per le nazionali. I rossoneri devono dare continuità al successo contro i Blancos, ma purtroppo dovranno fare a meno di Alvaro Morata, uno degli indiscussi trascinatori del Diavolo, che non sarà della partita a causa di un trauma cranico rimediato dopo uno scontro di gioco in allenamento con Pavlovic.

Chi giocherà al posto dello spagnolo al centro dell'attacco rossonero? Bomba clamorosa di Fonseca in conferenza, con il tecnico portoghese che spiazza tutti: gioca Francesco Camarda! Abraham sta bene ma non ancora al meglio, Jovic invece non sarà della partita. Fonseca ha confermato anche la titolarità di Leao, tra i migliori in campo contro il Real. A destra dovrebbe tornare titolare Chukwueze, mentre alle spalle di Camarda agirà l'inamovibile Pulisic.

In mezzo al campo, Paulo Fonseca non può ormai fare a meno della coppia Fofana-Rejnders, mentre in difesa ci sono i "soliti" due ballottaggi: Emerson Royal e Calabria si giocano il posto da terzino destro, mentre in mezzo giocherà Thiaw e uno tra Tomori e Pavlovic. A completare il reparto arretrato milanista davanti a Maignan ci sarà ovviamente Theo Hernandez.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al calcio d'inizio di Cagliari-Milan, sfida valida per la 12^ giornata di Serie A. Dopo la bella vittoria di Madrid in Champions League, i rossoneri vogliono proseguire ora la loro rincorsa in campionato alla vetta della classifica. Grazie al nostro live testuale rimarrete aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro milanista in Sardegna. Restate con noi!!!