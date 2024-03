live mn - Verso Lazio-Milan: ballottaggio Kjaer-Thiaw in difsa, Theo dovrebbe farcela

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

14.08 - In vista della sfida di stasera contro la Lazio, valida per la 27^ giornata di Serie A, Stefano Pioli deve ancora sciogliere un dubbio di formazione in difesa: c'è infatti un ballottaggio ancora aperto tra Malick Thiaw e Simon Kjaer per una maglia da titolare al centro della retroguardia milanista al fianco di Matteo Gabbia.

13.22 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Lazio-Milan, sfida valida per la 27^ giornata di Serie A:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV uomo: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

12.30 - Giovedì prossimo è in programma a San Siro l'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, ma Stefano Pioli non farà turnover questa sera in casa della Lazio. Spazio dunque ai titolari, con un unico dubbio, vale a dire Theo Hernandez che ha preso una botta al piede e quindi non è sicuro che possa scendere in campo dal primo minuto.

12.15 - E' un Milan quasi al completo quello che si presenterà stasera all'Olimpico contro la Lazio: con Fikayo Tomori che è tornato finalmente tra i convocati di Stefano Pioli dopo oltre due mesi, ora c'è un solo giocatore in infermeria, vale a dire Tommaso Pobega, che dovrà restare ai box ancora per qualche settimana (stasera mancherà anche lo squalificato Jovic). L'unico dubbio in vista della sfida contro i biancocelesti riguarda Theo Hernandez che sta smaltendo una botta al piede che gli ha dato noia nelle ultime ore. Se il fastidio sarà passato stasera il francese scenderà regolarmente in campo dal primo minuto, altrimenti dentro Davide Calabria a destra con Alessandro Florenzi che si sposterà a sinistra. Non si tratta comunque di nulla di grave e ci sono ottime chance di vedere Theo nella formazione titolare. Una decisione definitiva verrà comunque presa da Pioli in queste ore. Nessun dubbio invece sul resto della formazione: davanti a Maignan confermati Thiaw e Gabbia, così come in mezzo al campo troveranno ancora spazio Adli e Bennacer. Solite scelte anche in attacco dove, alle spalle di Giroud (Jovic è ancora squalificato), agiranno Pulisic a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Leao a sinistra.

