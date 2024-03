live mn Verso Milan-Slavia Praga: uscite le formazioni ufficiali, tutto confermato nei rossoneri

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Bennacer, Jovic, Okafor, Kalulu, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Terracciano, Musah. All.: Pioli.

SLAVIA PRAGA: Stanek; Vlcek, Holes, Zima, Diouf; Dorley, Masopust; Doudera, Provod, Zmrzly; Chitile. A disp.: Mandous, Sirotnik, Ogbu, Wallm, Tijani, Van Buren, Jurecka, Schranz, Jurasek, Konecny. All.: Trpišovský.

19.23 - Pochi istanti fa il pullman con a bordo il Milan è arrivato a San Siro in vista della gara di questa sera contro lo Slavia Praga, valida per l'andata degli ottavi di Europa League. La squadra rossonera è stata accolta da diversi tifosi milanisti presenti fuori dallo stadio milanese con cori e applausi.

19.16 - Tra le fila dello Slavia Praga ci sono due giocatori diffidati. Dunque due giocatori della squadra ceca che devono evitare di essere ammoniti questa sera per non saltare la gara di ritorno fra una settimana. Si tratta di uno dei leader della formazione Masopust e Tijani.

18.28 - La UEFA ha designato Halil Umut Meler per la gara di giovedì valida per l'andata degli ottavi di Europa League tra Milan e Slavia Praga a San Siro. Sarà la prima volta che l'arbitro turco dirigerà una partita della squadra rossonera, mentre c'è un precedente con la formazione ceca: Conference League 2021-2022, 7 aprile 2022, andata dei quarti, Feyenoord-Slavia Praga 3-3.

17.54 - Questo l'undici probabile dello Slavia Praga questa sera a San Siro: (3-4-2-1): Stanek; Vlcek, Ogbu, Zima; Doudera, Masopust, Oscar, Diouf; Provod, Wallem; van Buren.

17.11 - Tra le fila del Milan ci sono quattro giocatori diffidati. Dunque quattro rossoneri che devono evitare di essere ammoniti questa sera per non saltare la gara di ritorno fra una settimana. E sono giocatori importanti: il portiere titolare Mike Maignan, due difensori come Florenzi e Tomori, anche se oggi l'inglese parte dalla panchina, e il centrocampista Yunus Musah, anche lui dovrebbe essere a disposizione a gara in corso.

16.43 - Questa la squadra arbitrale per Milan-Slavia Praga:

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

Quarto uomo: Arda Kardeşler (TUR)

Video Assistant Referee: Alper Ulusoy (TUR)

Assistente Video Assistant Referee: Abdulkadir Bitigen (TUR)

16.00 - In spolvero in queste ultime partite, Rafa Leao sarà ancora una volta parte fondamentale del trio offensivo dei rossoneri questa sera contro lo Slavia Praga insieme a Giroud e Pulisic. Per il portoghese numero dieci, ottimi numeri in Europa in questa stagione: infatti, è il miglior marcatore del Milan nelle competizioni europee 2023/24 con tre reti all'attivo, finora tutte segnate contro squadre francesi (uno contro il PSG, due contro il Rennes).

15.31 - Dati e ricorsi storici ci accompagnano in questo pomeriggio pre Milan-Slavia Praga, in programma alle 21.00 a San Siro. La storia dei rossoneri in questa competizione non è stata finora molto fortunata: in Europa League, l'ultima partecipazione è stata proprio nella stagione 2020-21 e il Milan si fermò agli ottavi, contro il Manchester United. Per trovare una stagione in cui il Milan è andato oltre in questa competizione, bisogna arrivare addirittura alla stagione 2001-02, quando i rossoneri si fermarono in semifinale contro il Borussia Dortmund. Quello fu, insieme all'edizione 1971-72, il miglior risultato del Milan in questa competizione (in quell'anno fu eliminato dal Tottenham).

15.06 - In occasione dell'imminente sfida di questa sera, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Miroslav Soukup, ex centrocampista ceco e attuale commissario tecnico dello Yemen (CLICCA QUI) . Questo un breve e interessante estratto: "Il Milan quanto a risultati non è che ultimamente stia andando alla grande eh. Al contrario, lo Slavia è in un grande momento di forma e ancora in corsa per il titolo ceco. Poi tanti dei loro calciatori hanno un ottima esperienza europea e perciò credo che vedremo una partita interessante. Certo, il Milan è favorito ma giusto appena appena..."

14.31 - Ci avviciniamo alla sfida di San Siro, in programma alle 21.00 in un San Siro che sarà come sempre ribollente di passione, ma sicuramente non al suo massimo della capienza come spesso siamo stati abituati a vederlo. Secondo le informazioni raccolte da MilanNews.it (CLICCA QUI) questa sera sono attesi "solamente" 60mila spettatori complessivi. Di questi, secondo le stime, circa 4.500 saranno tifosi dello Slavia Praga che si sistemeranno nel settore ospiti a loro dedicato nel terzo anello verde.

14.00 - Per certi versi la gara di questa sera assumerà un significato storico. Infatti, contro lo Slavia Praga sarà un esordio assoluto in gare ufficiali. Per trovare delle sfide contro i cechi bisogna sfogliare l'almanacco delle sfide amichevoli, ed andare davvero molto indietro nel tempo: ci sono due precedenti, risalenti al 1928 e al 1931. Il 6 gennaio 1928, il Milan fu sconfitto per 5-1 con gol di Paride Pasqualetto, mentre per lo Slavia segnarono Svoboda (tripletta), Kratochwil e Cerviski. Il giorno di Capodanno del 1931 il Milan si impose per 3-1, con gol di Giuseppe Santagostino, Torriani e Magnozzi, mentre per lo Slavia segnò ancora Svoboda il momentaneo 0-1.

13.31 - Da quando la Coppa UEFA si chiama Europa League il Milan non è mai riuscito a superare gli ottavi di finale. Contro lo Slavia Praga la formazione di Stefano Pioli avrà la ghiotta occasione di sfatare questo tabù considerato anche il livello dell'avversario, ma guai a sottovalutare la formazione di Jindrich Trpisovsky, che ieri in conferenza stampa ha detto: "Giocare contro il Milan per noi è una festa, contro una squadra così, con questa tradizione, con questo stadio. Spero di fare meglio che contro la Roma".

13.06 - E' iniziato il consueto pranzo Uefa, e come per tutte le gare europee, il Milan fa da onorevole padrone di casa ospitando i vertici dirigenziali dello Slavia Praga, avversario di questa sera nell'andata degli ottavi di Europa League (calcio di inizio alle ore 21, stadio San Siro), presso il ristorante "da Cracco" in zona Duomo in centro città a Milano. In rappresentanza del club rossonero sono presenti al pranzo sia il presidente Paolo Scaroni che l'amministratore delegato Giorgio Furlani, senza aver rilasciato al momento nessuna dichiarazione (CLICCA QUI) . Parlerà invece nel pre-partita della gara di San Siro il CEO Giorgio Furlani.

12.30 - In vista della sfida di questa sera a guidare l'attacco del Milan sarà, al fianco di Leao e Pulisic, ancora una volta l'eterno Olivier Giroud. Per il francese sin qui un'ottima stagione, a segno per 13 volte e con 9 assist totalizzati. Per quanto riguarda lo score in Europa League, ecco le statistiche del bomber classe 1986. Infatti, le reti totali di Giroud in questa competizione sono 14: undici siglate con la maglia del Chelsea nella trionfante annata 2018\19 e tre segnate con l'Arsenal nella stagione 2017\18.

12.00 - Due i ballottaggi aperti: uno a destra dove si giocano una maglia da titolare Florenzi e Calabria (il primo sembra essere favorito visto che poi domenica sarà squalificato in campionato contro l'Empoli) e uno in difesa al campo dove, al fianco di Gabbia, giocherà uno tra Kjaer e Tomori con il danese che appare in vantaggio. Il terzino sinistro sarà ovviamente Theo Hernandez, così come in attacco verranno confermati i "soliti 4", vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. In mezzo al campo, come detto, la coppia sarà formata da Reijnders e Adli, con Bennacer che dunque partirà dalla panchina.

-------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi torna l'Europa League. Il Milan sarà impegnato questa sera alle ore 21 a San Siro contro lo Slavia Praga, in occasione dell'ottavo di finale di andata della competizione europea. I rossoneri hanno ritrovato la vittoria in campionato con la Lazio e questa sera vogliono sfruttare il fattore campo per indirizzare già il confronto con i cechi in vista della partita di ritorno che si giocherà settimana prossima, giovedì 14 marzo, a Praga. La redazione di MIlanNews.it, come di consueto, vi propone il live aggiornato in avvicinamento alla gara di questa sera. Restate con noi!