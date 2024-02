live mn - Verso Rennes-Milan, spazio a Jovic. Ballottaggio Pulisic-Chukwueze

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. All. Pioli

12.50 - Come scrive L'Equipe sono tre i giocatori indisponibili per il tecnico francese del Rennes Julien Stephan. Due di questi erano assenti anche all'andata: Enzo Le Feè e Fabian Rieder. Un altro invece si è infortunato proprio nel primo atto della sfida contro il Milan: si tratta di Mahmadou Nagida, infortunatosi al ginocchio.

11.12 - Questa la squadra arbitrale della partita:

Arbitro: João Pinheiro POR

Assistenti: Bruno Jesus POR - Luciano Maia POR

Quarto uomo: João António Ferreira Gonçalves POR

VAR: Tiago Martins POR

AVAR: Helder Malheiro POR

10.00 - Dopo la brutta prestazione di Monza, Pioli sa che non può più rischiare e torna ad affidarsi ai titolarissimi, o quasi. Per questo motivo, davanti a Maignan, tornerà Simon Kjaer in coppia con Matteo Gabbia: in campionato Thiaw ha dimostrato di non aver ancora recuperato il 100% della sua condizione. Sulle fasce saranno confermati Florenzi e Theo Hernandez. A centrocampo ci sarà dal primo minuto Bennacer, che oggi si è allenato regolarmente con la squadra, che sarà affiancato da Musah. Lì davanti, invece, cominciano i possibili cambi. A destra ballottaggio Chukwueze-Pulisic, con lo statunitense in vantaggio sul nigeriano che anche a Monza è stato in ombra. Al centro è possibile un turno di riposo per Loftus-Cheek in favore di Reijnders che giocherà più avanzato; a sinistra scalpita Leao. Il trio giocherà alle spalle, come al solito, dell'unica punta: da capire se sarà Giroud o Jovic, con il serbo che, squalificato in campionato per due giornate e sarà costretto a saltare sia l'Atalanta che la Lazio, appare come il favorito.

---------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. La squadra scenderà in campo contro il Rennes alle 18.45 presso il Roazhon Park, nel capoluogo bretone. I rossoneri si trovano a difendere il vantaggio di tre reti dopo il 3-0 di San Siro di una settimana fa. Allo stesso tempo ci si aspetta una reazione forte, sia dal punto di vista tattico che sotto il profilo dell'atteggiamento, dopo la deludente trasferta di Monza di domenica sera. Seguite il live di MilanNews.it per rimanere sempre aggiornati nell'avvicinamento alla partita, anche con le ultime che arrivano direttamente dai nostri inviati a Rennes. Restate con noi!