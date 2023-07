MN - Dopo Pulisic, il Milan lavora su Reijnders: obiettivo portarlo subito in Italia

MilanNews.it

Dopo aver chiuso in giornata Christian Pulisic dal Chelsea - 20 milioni più bonus - il Milan lavora con l'AZ per Tijjani Reijnders. I rossoneri, ora, fanno all-in sull'olandese: l'intenzione del club di Via Aldo Rossi, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, è di alzare la proposta all'Az Alkmaar per portare subito il centrocampista in Italia. Pista calda e lavoro intenso da parte dei dirigenti milanisti per rinforzare la squadra di Stefano Pioli in diversi reparti. Reijnders si avvicina al Milan.

di Antonio Vitiello