MN - Milan, accordo trovato con Loftus-Cheek: ad un passo l'intesa con il Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco il primo colpo targato Furlani-Moncada. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha trovato l'accordo con Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe '96, per il suo passaggio in rossonero. Cercato già da Maldini e Massara prima del loro addio, il giocatore ora è ad un passo dai rossoneri: vicina anche l'intesa con il Chelsea, per la quale mancano ancora pochissimi dettagli. Il centrocampista inglese, dunque, dopo oltre dieci anni lascerà i Blues. L'operazione sarà a titolo definitivo e i rossoneri investiranno una cifra vicina ai 15 mln di euro.

di Antonio Vitiello