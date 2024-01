MN - Milan-Dragusin: il punto e il piano dei rossoneri

vedi letture

Il Milan nelle scorse ore ha avuto contatti per Radu Dragusin del Genoa, difensore 21enne che già nei mesi scorso era stato accostato al club di via Aldo Rossi. Un sondaggio per capire se davvero ci fosse la possibilità di un clamoroso inserimento. L’idea del club rossonero è stata quella di inserire il cartellino di Lorenzo Colombo in un’eventuale operazione, valutandolo 12-15 milioni, più un investimento di 10 milioni per il centrale rumeno del Genoa.

Il problema è l’inserimento forte del Bayern Monaco (che ha intenzioni serissime sul rumeno) nelle scorse ore, e la disponibilità economica del Tottenham. Entrambe le formazioni possono pagare 25 milioni a gennaio. L’operazione per il Milan è in salita ma la dirigenza può contare sulla carta Colombo, attaccante attualmente al Monza che piace molto al Grifone sin dalla scorsa estate. Con il Genoa il Milan ha pure in ballo il riscatto di Junior Messias a fine stagione.

di Antonio Vitiello