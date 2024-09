Morata: "Non vedo l'ora di giocare il derby, voglio rendere i milanisti orgogliosi, non possiamo sbagliare"

vedi letture

Domenica 22 settembre il Milan affronterà l'Inter nella quinta giornata della Serie A, in quello che sarà il primo derby di Milano dopo quello storico del 22 aprile 2024, quando i nerazzurri riuscirono a battere i rossoneri 2-1, conquistando lo scudetto e la seconda stella. Molte cose sono cambiate da quella partita, con i rossoneri che hanno un nuovo tecnico (Fonseca al posto di Pioli) e ha anche un nuovo attaccante: Giroud ha salutato e al suo posto è arrivato Alvaro Morata. Di seguito le parole del numero 7 rossonero a Sky Sport:

Un derby da giocare con fame

"Non vedo l'ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l'ora di provare l'esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi. L'Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un'occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare".

Leader e forza del gruppo

"Ho imparato da tanti allenatori, ho imparato da tanti compagni di squadra, penso di avere ancora i 4-5 anni più importanti della mia carriera, mi sento pronto per dare tutto con un grado di esperienza molto alto, questo è un bene per me".