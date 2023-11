Piovono fischi a San Siro ma solo 8 giocatori vanno sotto la Curva...

Un'altra prestazione deludente, forse la peggiore di questa stagione. Contro l'Udinese si è visto un Milan scarico, spento, senza animo e confuso. Il risultato finale, nonostante sia stato viziato da un rigore inesistente, rappresenta perfettamente la gara: 0-1. Zero come la pericolosità dei rossoneri, 1 che è l'unica occasione dei bianconeri per segnare. San Siro, ovviamente, non può risparmiare anche in questa occasione una partita così brutta da parte della squadra di Pioli, che ha sicuramente gran parte delle colpe della confusione vista ieri sera.

Alle 22.45 una lunga e assidua pioggia di fischi ha sommerso i rossoneri. La reazione di più della metà della squadra, Pioli compreso, non è stata quella di chiedere scusa, ma, al contrario, di correre giù negli spogliatoi, quasi vergognandosi della prestazione offerta davanti ad oltre 70.000 spettatori. Solo pochi giocatori sono rimasti in campo per andare sotto la Curva Sud: Loftus, Romero, Calabria,Thiaw, Adli, Florenzi, Pobega e Maignan. Con loro c'era anche un nono giocatore Jan Carlo Simic, difensore della Primavera oggi in panchina per emergenza.

Ma il gruppo dov'é? La curva ha apprezzato certamente l'azione di questi nove giocatori, soprattutto di Florenzi e Ruben Loftus-Cheek, gli unici ad aver fatto un gesto di scuse verso i tifosi della Curva Sud. I rossoneri lì presenti non sono stati fischiati, anche solamente perché ci hanno messo la faccia, ma neanche applauditi. Di certo c'è delusione per chi, invece, ha preso e al triplice fischio è andato giù negli spogliatoi.