Più che emergenza è un'ecatombe: tutte le possibili soluzioni di Gattuso dopo l'infortunio di Romagnoli

"Lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro". Questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Alessio Romagnoli dopo l'infortunio accorso nell'ultimo allenamento con la Nazionale nella giornata di ieri. Una vera e propria ecatombe per la formazione rossonera ed in primis per la retroguardia, che ha visto in serie gli stop di Caldara, Musacchio e infine dell'ex blucerchiato. Il classe '95 dovrà stare fuori almeno un mese, costringendo Gattuso ai salti mortali per schierare una difesa credibile in gare di assoluta importanza, come la sfida dell'Olimpico ma anche la trasferta di Atene contro l'Olympiacos.

LA DIFESA A TRE - Nella sfida in famiglia a Milanello contro la Primavera, Gattuso ha schierato il Milan col 3-5-2, proponendo una difesa formata da Abate, Zapata e Simic. Tutto fa presagire che il tecnico rossonero possa mantenere questo schieramento anche contro la Lazio, con il probabile inserimento di Ricardo Rodriguez sul centro sinistra e di Calabria sul centro destra. Ci potrebbero essere 4 combinazioni per il tecnico calabrese:

Abate-Zapata-Rodriguez

Calabria-Zapata-Rodriguez,

Simic-Zapata-Rodriguez

Zapata-Kessie-Rodriguez.

LA DIFESA A QUATTRO - Con gli infortuni di Caldara, Musacchio e Romagnoli, Gattuso, per almeno un mese, avrà solo due centrali di ruolo a disposizione: Zapata e Simic, fin qui mai utilizzato in stagione. Il Milan ha mostrato diversi limiti con la retroguardia a tre, il che dovrebbe far tenere in considerazione anche l'idea di mantenersi a quattro in difesa. In questo caso le combinazioni sarebbero, almeno inizialmente, tre:

Calabria/Abate, Simic, Zapata, Rodriguez;

Calabria/Abate, Zapata, Rodriguez, Laxalt

Calabria/Abate, Kessie, Zapata, Rodriguez.

A Gattuso il compito di trovare lo schieramento più soddisfacente per le prossime partite, provando ad ovviare nella miglior maniera possibile l'emergenza totale che sta attraversando Milanello.