Probabile formazione Milan: verso il Derby con due ballottaggi a destra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Lunedì 28 febbraio, vigilia di Milan-Inter, match valido per l'andata delle Semifinali di Coppa Italia. Una partita che di certo non ha bisogno di presentazioni: Pioli infatti non si lascia influenzare dai prossimi impegni di campionato e domani, sul prato verde di San Siro, schiererà come sempre la miglior formazione possibile al momento. Queste le possibili scelte del tecnico emiliano.

KRUNIC AL CENTRO - La novità per quanto riguarda l'attacco è la scelta di Rade Krunic: il bosniaco sarà il trequartista centrale titolare, a uomo su Brozovic, con Brahim Diaz pronto a subentrare nella ripresa. A sinistra l'intoccabile Leao, Olivier Giroud al centro dell'attacco e a destra il primo ballottaggio su quella fascia: Saelemaekers e Messias lottano per una maglia da titolare.

SCELTE OBBLIGATE - Per la mediana le scelte sono obbligate: la coppia titolare sarà formata da Ismael Bennacer e Franck Kessie, con l'ivoriano che potrà riscattare le ultime prestazioni non positive offerte nelle ultime uscite, derby di campionato compreso.. Sandro Tonali è squalificato, Tiemoue Bakayoko invece si accomoderà in panchina.

DUBBIO A DESTRA - Maignan tra i pali, nessun dubbio, e poi classica linea a quattro: Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori e un duello. Sono salite nelle ultime ore le quotazioni su Alessandro Florenzi al posto di Davide Calabria: proprio come i due compagni del reparto più avanzato i due terzini sono in ballottaggio per una maglia da titolare.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (Calabria), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias (Saelemaekers), Krunic, Leao; Giroud.