Tra emergenza infortuni e lacune nella rosa: Milan, a gennaio serve almeno un rinforzo per reparto

Giacomo Bonaventura è l'ultimo rossonero che si è scritto alla lista dei grandi infortunati rossoneri: il centrocampista milanista non ha infatti ancora risolto il problema al ginocchio che lo sta tenendo fuori dal 25 ottobre e sarà costretto ad un intervento chirurgico, che lo terrà fuori per diversi mesi (si parla addirittura di 4-5 mesi). Jack si unisce ad altri giocatori rossoneri che purtroppo saranno costretti anche loro a restare fuori per diverso tempo, come per esempio Caldara, Musacchio e Biglia.

DIFESA - A gennaio, il Milan sarà quindi costretto ad intervenire sul mercato con un rinforzo per reparto: in difesa, al momento, a disposizione di Gattuso c'è solo Zapata visto che anche Romagnoli è ai box (si parla di quattro settimane di stop), ma il suo infortunio non è grave come quelli di Caldara e Musacchio, che ne avranno invece per diversi mesi. A gennaio sarà quindi fondamentale comprare alternative di livello e i nomi che si fanno sono tanti: si va dal brasiliano Rodrigo Caio, fino a qualche scontento in altre squadre come Daniele Rugani della Juventus e Eric Bailly del Manchester United.

CENTROCAMPO - La contemporanea assenza di Biglia e Bonaventura ha aperto invece una voragine in mezzo al campo dove Gattuso ha praticamente perso due terzi del centrocampo titolare. Tenendo conto che il tecnico milanista non sembra avere fiducia in José Mauri, Bertolacci e Montolivo, in mediana rimangono solo Kessie e Bakayoko e quindi in questa zona di campo serve almeno un riforzo a gennaio.

ATTACCO - Per quanto riguarda l'attaco, in questo reparto non ci sono stati per ora infortuni gravi, ma se Gattuso vorrà continuare a giocare con le due punte ha bisogno di avere in rosa un altro centravanti oltre a Higuain e Cutrone. Il nome più caldo e quello che fa sognare di più i tifosi è quello di Zlatan Ibrahimovic, ma attenzione anche alla pista che porta ad un altro ex rossonero, cioè Alexandre Pato.