Tuttosport - Bivio Higuain, oggi (o domani) vertice Juve-Milan: Paratici favorevole alla cessione del Pipita

La Juve fa il tifo per Gonzalo Higuain. No, la Supercoppa non c’entra. I bianconeri, come riporta il quotidiano Tuttosport, si augurano che il Pipita possa riprendersi e tornare a fare gol (magari non domani) per non rischiare di ritrovarselo a Torino la prossima estate. In ballo ci sono tanti soldi: 36 milioni di euro, ovvero quelli che il Milan dovrebbe versare per il riscatto. Senza dimenticare la seconda tranche (da 9 milioni) per il prestito oneroso che i rossoneri non pagherebbero più qualora il Pipita decidesse di lasciare Milano.

VERTICE A GEDDA - Stando a quanto riferito dal noto giornale sportivo torinese, stasera (al più tardi domani mattina) Juventus e Milan si incontreranno per fare il punto della situazione. Fabio Paratici non sarebbe contrario a una cessione a gennaio dell’argentino. Potrebbe essere, infatti, una soluzione per incassare subito la somma o perlomeno per inserire l’obbligo di riscatto nell’eventuale prestito al Chelsea. Questa, dunque, è la posizione della Juve, ma il Milan non può permettersi di perdere un centravanti di tale spessore nel corso della stagione.

FASE DI STALLO - La situazione è al momento congelata, anche perché da Londra non è ancora arrivata l’offerta giusta. Dal canto loro, i rossoneri - che risparmierebbero circa 60 milioni di euro, tra cartellino e ingaggio lordo, lasciando partire Higuain - non hanno ancora trovato un sostituto. Leonardo sta puntando con decisione su Piatek, ma la strada è in salita visto che il Genoa non ha ancora deciso de privarsi del polacco già a gennaio o rimandare tutto ak mercato estivo.