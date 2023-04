Tuttosport - Milan, prima il campionato: dopo il Lecce, la Roma può essere decisiva

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Milano, sui giornali e in televisione da tre giorni a questa parte si parla solo di una cosa: l'euroderby di Champions League. Un atteggiamento che fa capire quanto vale e quanto pesa questo confronto europeo tra Milan e Inter ma che non deve distrarre per nessun motivo i rossoneri dal campionato in cui domani i rossoneri si ritufferanno almeno per le prossime tre settimane. In vista due sfide cruciali.

Due vie

Come rimarca questa mattina Tuttosport il Milan, teoricamente, ha due possibili strade per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: classificarsi nelle prime quattro in campionato oppure vincere l'edizione in corso che vede i rossoneri in semifinale. Chiaramente la via più facile passa dalla Serie A in cui però la squadra di Pioli ha gettato in questo 2023 una grande quantità di punti al vento, mantenendo un rendimento sotto tono. Dunque non si può concentrare tutte le energie solamente sull'Inter ma bisogna pensare al campionato: la qualificazione nell'Europa che conta è troppo importante per i rossoneri da un punto di vista economico: e per le idee del club di Cardinale, che vuole entrare in pianta stabile nell'elite del calcio continentale, è fondamentale questo aspetto.

Campionato

Anche in virtù della sospensione della penalizzazione della Juventus, il Milan è scivolato al quinto posto in classifica: già domani in casa contro il Lecce sarà fondamentale non perdere punti ma cercare, anzi, di guadagnarne su Roma e Juventus che saranno rispettivamente impegnate con Atalanta e Napoli. La settimana dopo, poi, ci potrebbe essere già uno scontro cruciale: i rossoneri saranno ospiti proprio dei giallorossi all'Olimpico, in un big match che sa già di spareggio. Ma non è finita qua perché, dopo la Cremonese, ci sarà anche la Lazio e quindi una partita con lo Spezia, in lotta per la salvezza, che arriverà in mezzo ai due derby europei e che dunque non offre garanzie. Infine il Milan chiuderà con Samp, Juventus e Verona: altre tre gare ostiche, specialmente le ultime due in cui si affronterà uno scontro diretto e una storica rivale che potrebbe essere in lotta per non retrocedere.