Tuttosport - Milan, Rebic ancora in gol: nel 2020 solo CR7 ha fatto meglio in Serie A

Senza Ibrahimovic, che dovrebbe comunque rientrare mercoledì contro la Spal a Ferrara, Ante Rebic ha preso per mano ancora una volta i suoi compagni e ieri contro la Roma ha segnato la rete che ha di fatto indirizzato il match. Si tratta di un gol molto importante perchè ha regalato la prima vittoria stagionale del Milan contro una delle prime sei squadre della classifica di Serie A.

GRANDE 2020 - ome riporta questa mattina Tuttosport, dopo una prima parte di annata molto complicata e deludente, Rebic è esploso dopo Natale e il suo 2020 è stato finora quasi perfetto: nel nuovo anno, Ante ha infatti già segnato otto reti e in Italia solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio (media di un gol ogni 69' per il bianconero, una rete invece ogni 79' per il rossonero). L'azione del gol di ieri è stata piuttosto confusa e il croato ha dovuto calciare due volte prima di battere Mirante, ma quello che conta è aver regalato al Milan tre punti d'oro per la classifica e per la corsa verso l'Europa.

RISCATTO - Grazie all'ottimo rendimento in questo 2020, Rebic si sta guadagnando anche la conferma in rossonero: arrivato l'ultimo giorno del mercato estivo in prestito biennale, ora il club di via Aldo Rossi vuole sedersi al tavolo con l'Eintracht Francoforte per trattare il riscatto del croato (la stessa cosa la vogliono fare i tedeschi con André Silva, che si trova in Germania in prestito biennale). In molti pensavano che senza Ibra il croato avrebbe faticato, ma invece Ante ha ripreso come aveva finito, cioè segnando a raffica.