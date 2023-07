Tuttosport - Reijnders, ottimismo per l'accordo con l'Az: Furlani si muove in prima persona

MilanNews.it

Portato (quasi) a termine l'affare Christian Pulisic, il Milan adesso può concentrarsi per portare a Milano il secondo rinforzo a centrocampo dopo l'addio di Sandro Tonali. L'ingaggio di Ruben Loftus-Cheek rappresenta i muscoli e la forza che non si vedevano dai tempi di Kessie; le geometrie e la testa di Tijjani Reijnders potrebbero servire per colmare l'assenza di Bennacer che si preannunci lunga per diversi motivi.

Bennacer out

Come riporta questa mattina Tuttosport, il ruolo di Ismael Bennacer, nella prossima stagione, sarà tutto da capire. L'algerino è uscito nel corso della semifinale di andata di Champions contro l'Inter e la diagnosi è stata impietosa: infortunio al ginocchio che lo terrà fuori minimo fino a novembre. Dopodichè il numero 4 dovrà ritrovare minuti e ritmo ma all'orizzonte, al giro di boa di gennaio, busserà alla porta rossonera l'Algeria che se lo porterà via per la Coppa d'Africa. E' lecito pensare, dunque, che per almeno metà della stagione, Pioli non potrà affidarsi al suo cervello in regia. Per questo motivo il club si è innamorato di Reijnders e, di conseguenza, vuole chiuderlo il prima possibile per farlo arrivare a Milanello quato prima. La maggior parte degli acquisti della scorsa stagione hanno dimostrato che è necessario un periodo di ambientamento: prima lo si comincia, meglio è.

Furlani in campo

Dopo Pulisic, il Milan ha immediatamente accelerato anche per Reijnders: ma l'offerta di 21 milioni più bonus recapitata in Olanda ancora non ha soddisfatto le richieste dell'Az Alkmaar che si dimostra un osso duro. Il club olandese, che tra i suoi proprietari può contare anche su quel famoso Billy Beane amico di Gerry Cardinale e re del Moneyball, aveva fatto penare anche l'Atalanta per Koopmeiners e oggi sta mettendo in difficoltà la Lazio per Kerkez. L'Az, in sostanza, chiede almeno 25 milioni e a oggi non sembra intenzionata a scendere. Per questo motivo è sceso in campo in prima persona anche Giorgio Furlani, nuovo uomo mercato rossonero: l'obiettivo è colmare la distanza tra domanda e offerta con qualche bonus più alto e portare il centrocampista a Milano entro il prossimo weekend. Intanto Reijnders, nella giornata di ieri, si è allenato a parte mentre i suoi compagni disputavano un'amichevole contro lo Shakhtar: altro sintomo che la trattativa c'è ed è in dirittura di arrivo.