Tuttosport - Sirene inglesi per Leao, ma per il Milan è assolutamente incedibile

Grazie al gol vittoria segnato contro la Fiorentina, Rafael Leao è diventato il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra in questo campionato. Una rete di fondamentale importanza visto che ha permesso al Diavolo di mantenere la vetta solitaria della classifica con due punti di vantaggio sull'Inter. I rossoneri si godono il giovane talento portoghese, con la ferma e forte volontà di blindarlo il prima possibile.

IL MILAN NON CI SENTE - Anche perchè l'ottima stagione di Leao sta attirando l'attenzione di diversi club, pronti a sfruttare il fatto che il Milan non sia ancora riuscito a fargli firmare il rinnovo, nonostante la trattativa stia andando avanti da parecchie settimane. In particolare, come riporta Tuttosport in edicola stamattina, oltre al PSG, ci sono anche un paio di club inglesi che hanno già chiesto informazioni al suo agente Jorge Mendes. In via Aldo Rossi, però, non ci sentono e per loro il giocatore è assolutamente incedibile.

RITARDI - Proprio per questo, da tempo sono iniziate le manovre per fargli firmare un nuovo contratto fino al 2026 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro, vale a dire il trplo rispetto a quello che guadagna ora. L'intesa tra le parti sembrava essere ad un passo, ma poi è arrivata la trattativa per il cambio di proprietà che ha congelato tutte le questioni di mercato. A questo va aggiunta poi anche la vicenda della causa che lo Sporting Lisbona ha intentato contro di lui per essersi liberato a zero nell’estate 2018 a seguito di un’aggressione subita dalla squadra dai propri ultras. Gli ostacoli, quindi, non mancano, ma il Milan ha le idee molto chiare per il futuro: al centro del progetto ci sarà ancora Rafael Leao.