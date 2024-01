Tuttosport - Un difensore per il Milan: si aspetta l'occasione. In estate i parametri zero

La ricerca di un difensore ha caratterizzato la sessione invernale di calciomercato rossonera. Sin da quando Tomori si è infortunato nella gara di Salerno, la concentrazione di tutti gli addetti ai lavori in via Aldo Rossi si è rivolta alla lista di possibili arrivi in difesa. Dopo il rientro, fin qui molto positivo, di Matteo Gabbia, ora il club aspetta un'occasione. E intanto prepara il terreno per l'estate.

Un'occasione

Come scrive questa mattina Tuttosport, Pioli vorrebbe un altro difensore dal mercato anche se ultimamente sia Kjaer che Gabbia si sono dimostrati affidabili ed entro un mese il primo degli infortunati, Malick Thiaw, potrebbe tornare a disposizione. Furlani e Moncada hanno sondato diverse opzioni ma tutte per un motivo o per un altro hanno fatto emergere delle complicazioni: per questo si attende l'occasione giusta nella speranza che arrivi negli ultimi 8 giorni di mercato. Un nome forte è Jakub Kiwior dell'Arsenal ed ex Spezia: i Gunners però non sono disposti ad aprire al prestito. Poi c'è Clement Lenglet il cui stipendio è parecchio elevato. Le piste più concrete potrebbero essere Lilian Brassier del Brest e Tanguy Nianzou Kouassi del Siviglia. Per il primo la richiesta è di 10-12 milioni, un po' troppo per i dirigenti rossoneri; per il secondo si potrebbe anche pensare a alla formula del prestito con diritto. Lo stesso discorso vale per Trevoh Chalobah del Chelsea.

A zero

In tutto questo, nelle ultime ore sono emersi di nuovo un paio di nomi che potrebbero essere inseguiti quest'estate. Entrambi sono inglesi, entrambi arrivano dalla Premier League. Il primo è quello di Lloyd Kelly, classe 1998 del Bournemouth, che il Milan avrebbe preso anche in questa sessione ma per il quale le Cherries hanno alzato un muro. Nonostante questo Kelly è in scadenza e non sembra intenzionato a rinnovare: ed è qui che entra in scena nuovamente il Diavolo, pronto a opzionarlo a parametro zero per la prossima estate. Kelly potrebbe giocarsela con Tosin Adarabioyo, centrale inglese di origini nigeriane come Tomori che è cresciuto nel Manchester City ma adesso è un pilastro del Fulham. Il classe 1997 è in scadenza e anche su di lui il Milan potrebbe piombare in estate: ci sono già stati contatti con il fratello-agente. In estate un colpo sarà necessario anche perché a oggi è difficile pensare a un rinnovo di Kjaer e non è dato sapere se potranno arrivare offerte anche i prezzi pregiati rossoneri, eventualità comunque da tenere in considerazione.