VIDEO MN - Higuain a Malpensa: "Chelsea? Se cercate casino con me..."

Al termine della finale di Supercoppa Italiana, persa 1-0 dal Milan contro la Juventus a causa della rete segnata da Cristiano Ronaldo, la squadra rossonera è partita dall'aeroporto di Gedda alla volta dell'Italia. L'Airbus A340-312 con a bordo la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza (Leonardo escluso) è atterrato alle 5.34 al terminal 2 dello scalo di Milano Malpensa, come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it. Scuri (e comprensibilmente stanchi in volto) tutti i giocatori rossoneri. Non fa eccezione l'uomo più chiacchierato del momento in casa Milan: Gonzalo Higuain, sempre più lontano dal Diavolo e in procinto di ritrovare Maurizio Sarri al Chelsea. Ecco il video girato dalla nostra redazione con le parole dell'attaccante argentino: "Stavate aspettando me? Chelsea? Se state cercando casino con me, non ne troverete mai".