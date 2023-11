VIDEO MN - Ibrahimovic, dopo due ore è terminato l'incontro con Cardinale

Come documentato dalla redazione di MilanNews.it, dopo due di incontro è terminato il colloquio tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale per riportare lo svedese al Milan. L'ex attaccante rossonero è uscito dall'hotel dove si è svolto il meeting, molto sorridente ma non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

L'incontro, durato due ore, non ha nulla a che fare con l’attuale momento della squadra poco positivo: i contatti tra società e Zlatan infatti vanno avanti già da mesi.