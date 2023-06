VIDEO MN - Loftus-Cheek è sbarcato a Milano! Domani le visite mediche

Fonte: dai nostri inviati a Linate, Vitiello e Torre

© foto di Gianluigi Torre

Il Milan è pronto a definire il secondo acquisto del suo mercato estivo. Dopo aver accolto Marco Sportiello, che sarà il nuovo vice-Maignan, nella giornata di ieri, questa è la sera di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, come anticipato QUI questo pomeriggio su MilanNews.it, è sbarcato in questi istanti a Milano, all'areoporto di Linate, come testimonia il video dei nostri inviati.

Prime 24 ore

Ora Loftus-Cheek raggiungerà il suo albergo e domattina comincerà la sua avventura italiana con la primissima giornata in rossonero. Al mattino il giocatore sosterrà le visite mediche di rito che saranno seguite, come di consueto, dal riconoscimento dell'idoneità sportiva. Infine, il momento più atteso, la firma sul contratto a Casa Milan che lo legherà al club rossonero. Loftus-Cheek, classe 1996, arriva dal Chelsea dove è cresciuto e ha vinto tanto. Nell'ultima stagione, complici i molti acquisti dei Blues, il ruolo del centrocampista è diventato sempre più marginale e la decisione di non rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2024, è stata solo la diretta conseguenza. Anche grazie a questa particolare situazione, il Milan ha potuto concludere un'operazione che complessivamente costerà ai rossoneri 20 milioni di euro, come riportato ieri nel podcast di MilanNews.it, suddivisi in 16 di parte fissa e 4 legati agli obiettivi di squadra.

Ricongiungimento

Loftus-Cheek sarà il settimo inglese a vestire la maglia del Milan: l'ultimo è stato l'attuale difensore rossonero Fikayo Tomori che ha condiviso lo spogliatoio con Ruben sia nelle giovanili che nella prima squadra del Chelsea. Con l'under 19 londinese hanno vinto insieme la Youth League nel 2015, in finale contro lo Shakthar Donetsk. Loftus-Cheek dopo la sua prima giornata rossonera, potrà concludere le proprie vacanze: il 10 luglio sarà aò centro sportivo di Milanello e, salvo deroghe a oggi non ravvisate, il centrocampista inglese si aggregherà alla squadra agli ordini di Stefano Pioli per il raduno di inizio stagione.