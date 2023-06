Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan si avvicina sempre di più a Ruben Loftus-Cheek. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, è confermato l'arrivo in serata a Milano per il giocatore di proprietà del Chelsea. Un rinforzo significativo per il centrocampo rossonero.



di Antonio Vitiello.