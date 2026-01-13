Allegri attende un rinforzo in difesa. Tuttosport: "Tra Gatti e Coppola può spuntare un mister X all'ultimo"

Oramai sono diverse settimane che la coperta in difesa è cortissima. Allegri ne recupera uno ma ne perde quasi sempre un altro, venendo costretto di conseguenza a cambiare quasi sempre il suo tridente difensivo. In alcuni casi il tecnico livornese è stato costretto ad adattare calciatori di altri ruoli nella posizione di braccetto, proprio perché senza alternative valide sulle quali fare affidamento.

Per questo motivo per questo calciomercato invernale Allegri ha chiesto alla propria dirigenza un difensore centrale, giocatore in grado di metterlo in difficoltà nelle scelte alternandosi con i tre titolari. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato: "Tra Gatti e Coppola può spuntare un mister X all'ultimo".