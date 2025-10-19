Amici contro. La Gazzetta: "Leao sfida Kean alla canzone del gol"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Milan-Fiorentina significa anche Rafael Leao contro Moise Kean, due campioni assoluti che fuori dal campo hanno una passione che li accomuna, quella per la musica. Entrambi sono infatti degli artisti, anche piuttosto validi, come conferma il fatto che una delle canzoni più rivali dell'attaccante della Fiorentina sia finita nel soundtrack di FC26 (gioco di simulazione riguardante il calcio). 

In merito a questa sfida nella sfida, piuttosto particolare, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Leao sfida Kean alla canzone del gol", con l'auspicio che a vincere sia il 10 rossonero, che da oltre 511 giorni non fa cantare San Siro in campionato per una sua rete. 